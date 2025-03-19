近40%外賣平台工作者 盼工傷保障與僱員睇齊

【本報訊】一直以來為外賣平台工作的「車手」、「步兵」都保障不足，勞工處正研究如何加強保障他們。根據立法會文件顯示，現時全港約有1.29萬人從事外賣平台的工作，當中有37.1%人在平台賺取的每月收入為1.5萬元或以上。勞工處亦委託承辦商向外賣平台工作者進行意見調查，有近40%人希望立法令外賣平台工作者享有現時法例賦予僱員的工傷補償。

勞工處委託統計處進行統計調查，發現部分平台工作者曾在多於一間平台公司工作，每名平台工作者平均於1.4間平台公司接單。其中，平台工作者最常擔任的崗位依次為單車手，佔29.1%；其次為「步兵」、電單車手，以及客貨車司機。

勞工處年內擬定改善路向 薪金方面，約64.7%的外賣平台工作者指平台工作是其主要收入來源。當中有逾三分之一人平均每月賺取1.5萬元或以上；估計有10%外賣平台工作者賺取的平均每月收入至少為2.5萬至2.99萬元。而外賣平台工作者普遍認為工作自主權及薪資水平是最重要的工作條件。有關改善工作條件方面，他們最希望平台能提供與僱員相若的工傷保障。

勞工處表示，平台公司認同提高平台工作者工作意外保障的方向，支持通過三方協商探討改善平台工作者保障的可行方案，處方將繼續與聯絡小組成員及相關持份者保持溝通，以期在今年內擬定未來路向。