公共工程 新批半數需金屬棚 竹棚工憂飯碗打爛

指安全更耐用大勢趨 招標納條款就緒 近年本港屢有建築地盤發生棚架意外，發展局近日向多個部門發出內部通告，要求新批出的公共建築工程最少一半採用金屬棚架，以推動本港逐步減少用竹棚，當局並雷厲風行地於後日起招標的工程加入該條款。香港竹棚業持續發展關注組成員、港九搭棚同敬工會理事長何炳德接受本報訪問時表示，確認發展局該項指示，告知會於2025至2026年期間，公共工程有4個地盤，其中有兩個地盤會採用金屬棚架招標，惟未透露是甚麼類型的地盤。有建造業人士則擔心，本港現有4,000多名竹棚工人，恐新指令會影響不少竹棚工人就業情況。

發展局近日向多個部門發出內部通告，指建築或維修工程雖然用竹棚較靈活、高效和經濟，但存在高易燃性等安全隱患，相比之下，金屬棚架更堅固、耐用，使用標準組件亦能提供更好的通道、平台和走道。目前，金屬棚架在內地及其他先進國家，已被廣泛採用，政府亦將逐步推動在公共建築中更廣泛應用，要求建築署在未來至少一半工程要用金屬棚架，後日起招標的工程已加入有關條款。

空間狹窄 單幢樓難用金屬棚 何炳德向本報表示，由於房協不屬於公共工程，故房協工程暫不用採用金屬棚架，日後會採用金屬棚架包括公立學校或政府合署等公共工程。他解釋，竹棚和金屬棚架有一定分別，例如傳統竹棚是天然材料，使用年期只有一至3年，而金屬棚架的耐用性較佳、穩固，使用年期可達10年。但金屬棚架的材料非常多，如果施工現場是狹窄的單幢樓等，金屬棚架便有局限性。

被問到現時竹棚工人轉做金屬棚架是否需要再接受培訓，他稱工人一定需要再培訓，兩者做法不同，而輸入外勞工種名單並沒有竹棚工人，只有金屬棚架，但內地雖有很多懂得使用金屬棚架的工人，惟本港與內地的金屬棚架操作考試不同，有廣州金屬棚架師傅透露，內地考試僅須兩小時，「基本上你去考，佢都會畀你合格」，考試相對寬鬆，而本港考試時間是需要一日，故甚少出現合格率去到百分百。

竹棚工薪酬高近半 乏競爭力 他亦指搭建金屬棚架要有氣有力，故本港大部分金屬棚架均由南亞裔工人塔建，竹棚老師傅「頂唔住嗰個勞損」，需要經由輸入外勞計劃補充金屬棚架工人，故會影響本地的金屬棚架工人就業和待遇，現時竹棚工人連同強積金供款，日薪達2,200元，但金屬棚架工人日薪只有約1,200至1,500元。

工業傷亡權益會在社交平台指，逐步在公共建築工程更廣泛採用金屬棚架，有助減少因棚架問題導致的事故，又認為當局應協助受影響的竹棚工人轉型，提供培訓及就業支援，確保他們能夠順利過渡至新的工作環境。

該會又鼓勵私人工程跟隨發展局做法，逐步採用金屬棚架，雖然成本估計增加兩至三倍，但相信佔整體工程總額比例有限，長遠可提升安全效益。

對於現時使用竹棚架的地盤，該會則指須持續改善安全問題，確保工人使用合適安全帶，以及連牆器不會被擅自移除等。