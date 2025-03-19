古洞北/粉嶺北收地 住戶分批5月11月遷出

【本報訊】北部都會區發展計劃全力推進，發展局昨晚宣布，古洞北/粉嶺北新發展區餘下階段首批受影響住戶原定去年9月遷離，後延至不早於今年3月底。經檢視最新情況，為免工程再被延誤而影響公屋建屋量和北環綫工程，發展局宣布，餘下住戶須分批於今年5月及11月遷出。

逾400戶已上樓或特惠補償 該局指，在約1,070個受影響住戶中，有約640個（近六成）申請已經完成處理，當中約410個合資格住戶已「上樓」或獲特惠補償；約230個不合資格，原因包括在港擁有住宅物業、為現有公屋租戶、於凍結登記後才遷入新發展區範圍等。另有約210宗申請正積極處理中；還有約220個住戶仍未接受資格審核或交齊文件。

相關住戶若選擇專用安置屋邨，須留意洪水橋專用安置屋邨的出租單位今個月起陸續入伙，而出售單位已於去年11月入伙。

至於百和路專用安置屋邨，由於更換總承建商會推遲入伙時間，目前將會預計出租單位最早今年第四季入伙，而出售單位將於今年4月底開售（同時進行洪水橋專用安置屋邨第二輪銷售），爭取明年首季入伙。

選擇入住租住單位的住戶，地政總署及房協會繼續以「流水作業」方式處理申請。至於選擇入住出售單位的住戶，由於每次銷售須在限期內完成，政府呼籲他們及早行動，在兩個屋邨下次4月底開售前盡快完成審核並確認資格。