一站式自助通關辦簽證 東盟特邀人士便利赴港

【本報訊】香港昨起實施為東盟十國推行的特邀人士入境管理計劃，政府會主動邀請為香港經濟發展帶來重要貢獻的人士，或為獲邀來香港出席活動者，提供自助通關服務，一站式處理自助通關和簽證申請。有議員指去年有柬埔寨品牌在「香港時裝薈」成功售出系列作品，該品牌始創人移居香港拓展業務，反映香港是東盟十國「出海」和投資的首選平台。

有效期3年 每次至少可留兩個月 在有關計劃下，包括財經事務及庫務局，商務及經濟發展局，創新科技及工業局，文化體育及旅遊局及律政司等相關司局，會向特定人士發出邀請。商務及經濟發展局和律政司會率先發邀請信，邀請為香港經濟發展提供相當貢獻的東盟商界和法律範疇領袖參加計劃，而入境處會透過電子平台一站式，處理獲邀請人士的申請。政府提及會放寬申請資格，包括不再考慮過往訪港的次數，簡化提交資料等，獲批的資格有效期是3年，每次來香港可以逗留兩個月或以上，可以使用自助通關服務等。

政府認為東盟現時是香港在全球關係最密切的經貿夥伴之一，是香港第二大貨物貿易夥伴。新計劃方便東盟的獲邀人士，更積極參與在香港舉辦的國際性活動。至來香港投資及營商者，政府認為可以吸引他們以香港為進軍內地及環球市場的跳板，貢獻香港的經濟增長。

紡織及製衣界議員陳祖恒指東盟是傳統優勢產業的長期商貿夥伴，有來自柬埔寨的品牌在去年首辦的「香港時裝薈」獲青睞，成功售出系列作品，該品牌始創人亦移居香港拓展業務，反映香港的國際化場景和專業服務等優勢，是東盟十國「出海」和投資的首選平台。他強調會與業界將向東盟夥伴和友好，介紹和推廣相關便利出入境措施。

據他了解，不少東盟業界都希望透過香港作為橋樑，開拓粵港澳大灣區在內的內地市場，因此他希望政府能繼續向內地當局爭取，為扎根在香港的東盟企業代表、人才及專才，推出協助往返大灣區內地城市的便利措施，進一步融入國家發展大局。