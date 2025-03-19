體育園管理差後知後覺 推應急機制補鑊

帶客走後門提早清場 政府認衰「不理想」 啟德體育園在3月1日開幕，即被傳媒揭發有人收費帶客人「走後門」，文化及體育及旅遊局局長羅淑佩事後形容事件「瑕不掩瑜」，又強調當局會堵塞漏洞，然而風波卻爆不停。事隔兩星期，政府高層昨承認開園至今有些安排「不理想」，並對園方提出3點要求，包括園方要有處理應急或突發事件的機制，同時強化決策機制及應恒常與文體旅局定期工作會議，匯報運作情況。

擬設園方發言人通報訊息 被問及啟德體育園風波不斷，政府高層認為園方要有處理應急或突發事件的機制，同時強化決策機制，確保管理層充分掌握場地前線發生的問題，做決定後確保前線及場地有效執行，又要求園方設發言人的機制，讓市民可以第一時間了解任何問題，在場地運作方面亦要由發言人第一時間發訊息給政府和市民。政府會一直與管理層保持密切的溝通，確保穩妥、暢順。

對於政府提出的相關要求，議員楊永杰建議文體旅局與園方的恒常會議機制，能夠加入更多持份者包括港鐵、巴士公司甚至酒店業界等，以更好處理突發應急事件。他認為體育園的測試和演練期間已經成立了跨部門工作小組，可以此作為參考，即時啟動為恒常會議機制，不認為準備時間倉促。

恒常會議多持份者損效率 但香港浸會大學運動及健康科學系教授劉永松認為若恒常會議機制加入太多持份者，會疊床架屋，影響決策效率。他認為體育園值得推行發言人機制，在對外宣稱解決或解釋方案前，已經同相關單位、持份者溝通，有助處理看似互相衝突、或者互相推卸責任的情況。

啟德體育園開幕禮當日，有傳媒揭發有操普通話男子帶客免票入場，收取每人數千元費用「走後門」，即使長傘、專業攝影器材等違禁品，亦能成功入場；亦有議員在社交平台貼文，指當日有操普通話女子霸佔兩名議員的座位，並拒絕讓位，直至他們要求對方出示貴賓證時，才發現對方沒有證，最終被保安帶至其他區域。

開幕禮「走後門」後，羅淑佩在電台節目中形容事件「瑕不掩瑜」，又說：「香港人應有啲底氣，呢啲咁嘅小瑕疵、小問題，我哋能夠解決有餘，唔好拘泥住，哎呀呢度出事」。她又強調當局會堵塞漏洞，考慮將工作人員通行證（All Access Pass）實名制或設人面識別。

言猶在耳，未幾啟德體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」，首日因比賽超時，賽會在晚上賽事仍未結束時下逐客令。場地的中文告示先因「場地使用限制」要求觀眾離場，而英文版告示則顯示是由於「本地宵禁措施（local curfew rules）」。羅淑佩指情況「非常之不理想」，要求主辦單位交代事件。