公營醫療收費勢提高 細節月內出爐

【本報訊】政府正檢討公營醫療系統收費，包括部分急症室服務、放射檢查服務及藥費就有機會上調。考慮的方案包括急症室分兩級制，屬緊急的1、2及3類病人獲資助的金額較高；但屬非緊急的4、5類病人，資助金額會減少，病人收費料將較目前的180元作較大幅上調。政府高層昨日表明，已要求衞生部門本月內公布相關措施細節，強調措施並非削減醫療開支，而是減少藥物和服務浪費。

急症兩級制 憂病人延遲求醫 政府高層指，醫療收費檢討是「深化醫療體系改革」的一部分，政府現時並沒有削減醫療開支，只是為提升效率而重新調配資源，港人的就醫將有需要使用服務的人放在首位，包括經濟困難人士及緊急病人，亦會為減少藥物和服務浪費。

另外，議員陳凱欣昨則回應急症室收費兩級制的構思，指方案利弊需要全盤分析，若未來要推行分級收費，要研究會否造成病人延遲求醫？如何避免醫患爭拗？同時在加價效應下，政府應確保有足夠而到位的替代服務，例如是加開夜診、半私家門診等，照顧好在分級中並非最危急，但又有實際醫療需要的病人，否則只會帶來其他更嚴重的問題。