減省資源 伊院將轉型日間醫院

【本報訊】創立於1963年的伊利沙伯醫院是醫管局九龍中聯網的龍頭醫院，聯同廣華醫院、聯合醫院等，服務九龍超過115萬人口。但伊院主要服務將遷至啟德新急症醫院後，原有的伊院設施則各有安排，據了解，部分建築、尤其是新建的設施會保留，並轉型為日間醫院，主力提供專科服務。醫療衞生界議員林哲玄認為，外國亦有增加日間醫療服務的趨勢，例如日間手術、造影、腫瘤科等，認為本港相關服務及醫院「應該愈來愈多」。

主力提供專科服務 林哲玄表示，醫院服務不應「淨係睇病床數量」，透過日間醫療服務，可以節省病人入院、住院的程序，有助減省時間及資源，亦能夠集中資源及人手提供專門服務。加上伊院位於本港中心位置，轉型後的設施可以服務整個九龍區，甚至惠及港島病人。

至於伊院部分用地可能作其他發展，他則指，作為一名醫療人員絕對希望伊院原址可以完全保留醫療用途，但本港資源有限，若當局作出有關決定亦能理解。

現時伊利沙伯醫院約有2,010張病床及24間手術室，而啟德新急症醫院落成後，預計可提供2,400張病床及37間手術室，其急症室，包括急症病房，總樓面面積約為現時伊院的3倍。落成後，啟德醫院將劃入九龍中醫院聯網，取代伊院成為聯網內的「龍頭醫院」。