獨家報道：啟德醫院 交通不通 病人行餐懵

明年接辦伊院多類服務 轉地點覆診 配套未做好 政府正重新規劃「第二個十年醫院發展計劃」，逾60年歷史的九龍中「龍頭醫院」伊利沙伯醫院明年將大執位，在啟德「新急症醫院」預期明年落成後，伊院大部分服務會搬遷至上址。有消息人士透露，遷院後，伊院原本的「日間醫療中心」及「腫瘤科大樓」會保留並轉型成「日間醫院」；原址部分京士柏用地或改變用途，不排除轉為住宅地。至於啟德新急症醫院接手大量病人後，交通壓力勢大增，而醫院距離港鐵啟德站甚遠，病人求診恐要「行餐懵」。有區議員盼當局盡快加強啟德運輸配套，或研究在東九龍智慧綠色運輸系統走線上加添啟德醫院站，方便病人出入。有議員則擔心啟德新急症醫院位置較偏，即使同一聯網的廣華醫院已重建，但該聯網的服務恐原地踏步，甚至在人口上升下，醫療服務不增反減。

政府於2016年推行「第一個十年醫院發展計劃」，當時預留2,000億元撥款進行16項工程，其中包括啟德興建「新急症醫院」。「第二個十年醫院發展計劃」則規劃伊院的大部分服務遷往啟德醫院等，伊院的原址計劃亦面臨調整。就伊院部分用地或作住宅發展，及原址作日間醫療中心一事，醫管局發言人表示，考慮到伊院交通便利，擴展日間醫療服務是可行的選項。政府檢視第二個醫院發展計劃時，會一併考慮京士柏用地未來用途及發展計劃。

伊院拆急症室 擬騰地皮出售 近年北都發展如箭在弦，未來本港各區人口分布、年齡分布亦有所變化，當局重新規劃「第二個十年醫院發展計劃」，預計會涵蓋到2041年的醫療需求，超過原定的「十年」，即2026至2035年。至於伊院遷移後的「京士柏用地」，當局僅指「京士柏用地將有空間發展日間醫療服務及其他適合的區域性甚或全港性服務」。

有消息人士指，伊院部分設施例如日間醫療中心（ACC）、腫瘤科大樓等將會保留，但現時的急症室等設施則會清拆，保留的設施會轉型為「日間醫院」，主力於日間提供例如腫瘤科等專科服務。至於剩餘土地，政府擬善用豪宅地皮，如將地皮轉成住宅用途出售，減輕巨額財赤壓力。不過有關構思還待多方面研究，未必會在一、兩年內完成。

綠色運輸系統 料2031始通車 九龍城區議員張景勛日前已參觀啟德新急症醫院的模擬介紹，他對新醫院的交通配套有疑慮，希望當局盡快加強區內的巴士及小巴等公共運輸服務；區議會會考慮在「智慧綠色運輸」系統上調整走線安排，研究可否為啟德醫院及兒童醫院增設多一個站，方便病人求診。不過，目前運輸及物流局才宣布，綠色運輸系統最快要到2031年才有望通車，換言之，由2026年至2031年間的5年內，病人出入醫院依然有不少難題。

至於新醫院的設施，張指較現時的醫院有多方面「升級」，例如在病房的抽血位置等地方加入獨立充電位，在不影響醫療設備運作下，讓病人於需時較長的醫療服務時可「玩手機」；院內亦一改以往醫院用「顏色線」導引路線的做法，透過醫管局應用程式「HA Go」提供實時導航，指引病人到醫院不同部門。

廣華擴建追落後 服務仍受壓 議員陳凱欣則擔心遷院後，九龍中的急症服務或會受影響。她指出，雖然啟德醫院預計可提供的病床較多，面積亦較大，但該處距離伊院較遠，交通問題會是一大隱憂。而與伊院位置較近的廣華醫院，雖已進行擴建工程，但廣華醫院的擴建工程本就是「追落後」，在本港人口老化、醫療需求上升的影響下，區內醫療服務的壓力絕不小。記者伍萬庭

啟德新急症醫院距離啟德站甚遠。 新醫院的病房內設有供病人充電的設施。 啟德新急症醫院位置