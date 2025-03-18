撥亂反正：美國失聲 自由勝利

日前分析了外號「白鴿黨」的香港民主黨宣布啟動解散程序，主因並非《港區國安法》或特區政府的打壓，而是因為美國總統特朗普的「新門羅主義」和緊縮開支政策，大幅削減對海外左翼及反政府組織的資助。除了白鴿黨，與攬炒派關係密切的香港民意研究所、由前香港眾志成員創辦的香港融樂會，以至由流亡英國港獨人士成立的甚麼「香港協會」等，近日亦紛紛宣布經已或即將摺埋，原因也是不言而喻。

除了海外的反動組織，美國自家的左翼自由派機構也面對斷水斷糧局面。特朗普日前簽署行政命令，要求盡最大程度削減美國國際媒體署（USAGM）內的非法定部門、職能和人手。首當其衝是僱用了多達1,300人的全球性媒體「美國之音」，據報所有海內外僱員均已即時被停職。此外還有所謂的「自由亞洲電台」、「自由歐洲電台」、「中東廣播網」和針對古巴政權的「馬蒂廣播電台」等，全部都面臨停運以至倒閉。

特朗普終止對有關左翼半官方媒體的資助，滅赤當然是主因，但滅聲相信也是重點。有關「左媒」除了肆意抹黑、攻擊海外的反美政權和親中、親俄團體，盲撐親美的反動組織以至恐怖主義武裝，對右傾的美國現政府及共和黨都極不友善，大量製造、渲染特氏口中的「假新聞」，攻擊新政府的俄烏戰事立場及強硬的反移民政策等。

有人將今次美國「失聲」形容為自由的退倒，但其實特朗普並無禁制有關聲音，相關機構和人士大可以自負盈虧方式繼續營運。香港在黑暴時期也深受有關美資左媒的禍害，剝奪了非攬炒派人士的言論自由，以至正常上班、返學和做生意的自由。對於全球反美人士而言，美國「失聲」反而是自由的勝利！