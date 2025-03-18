自成一家：跨境融合重在細節

深圳北站為了提高客流疏導能力，據悉打算免除高鐵轉地鐵的安檢。這是內地在拆除雙重安檢方面的一個小進步。相比之下，港深兩地之間人流量極大的口岸關口，旅客卻一直被雙重安檢煩擾，可見陸港融合能否成功，關鍵往往在於一些細節位。偏偏這些地方涉及複雜的政府部門之間關係，是最難打通的。

內地重視安檢，是少數搭地鐵需要安檢的地方。我經常往返內地，一直覺得某些安檢重複，完全可以減省。例如從機場到地鐵，以往都要安檢。但旅客乘搭飛機已經要過安檢，且飛機的安檢標準比地鐵要高。為何旅客剛從機場禁區走出來，直接搭地鐵，仍要再安檢呢？這其實是多此一舉。

內地在這方面算是有自我修正能力，大家若有去深圳機場搭飛機，細心的可以留意到，機場出來接駁地鐵的安檢位，近年已經免除。同樣道理，從高鐵站出口直接去搭地鐵的乘客，按道理亦應該免除二次安檢，深圳北站的做法值得肯定。

不過港深兩地之間的關口卻沒有這種待遇。我請教過在內地口岸工作的朋友，原來口岸二次安檢不能免除，一是因為標準不同，口岸安檢主要是查違禁品，地鐵安檢是查危險品。例如超額現金不可以帶過關，搭地鐵卻沒有此限。反過來，搭地鐵要查液體的安全性，過關卻不用查；二是負責政府部門不同，不管機場還是高鐵、地鐵，其安全問題都是地方政府的責任，但出入境管理是中央事權，地方管不了。如果有人過關後搭地鐵出了安全事故，難道地方敢向中央部委追究責任？

由此可見，很多問題一涉及跨境就變得複雜。見微知著，粵港澳大灣區必須建立一個更高效的協調執行機制，否則在跨境融合方面只會龜速慢行。