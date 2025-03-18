冰鑑春秋：特朗普只會「虐菜」？

特朗普下令對長期干擾紅海航運的也門青年運動組織，進行大規模空襲，造成數十人喪生。這是特朗普上任以來第一次進行的武裝任務，他並警告青年運動停止針對紅海船舶的攻擊行動，否則「地獄將降臨」。

雖然一般認為特朗普厭惡戰爭，他上次執政時也沒有發動過大規模戰事，但實際上他並非真的不會採取任何武力行動，例如2017年他上任伊始，就在海湖莊園接見習近平的時刻，同時發動對敍利亞的導彈攻擊。也就是說，只要認為穩操勝券，並且不會造成美國的損失，特朗普其實很樂意採用武力「虐菜」。對特朗普來說，空襲青年運動，一方面可以遏制該組織的蠢動，另一方面也可以彰顯美國捍衞紅海航行自由的決心；更重要的是，青年運動面對美軍的空襲只能捱打，幾乎沒有任何還手之力，這才是特朗普願意出擊的原因。

但把這種行動當作一種宣示可以，若認為這就代表特朗普決心解決複雜的中東問題，那恐怕完全搞錯了方向。特朗普的中東策略很清楚，協助以色列驅逐巴勒斯坦人，恫嚇伊朗不要嘗試挑戰美國的權威，其他問題美國並不想插手太多，當付出明顯大於收穫時，商人特朗普可是不會買單的。而伊朗與青年運動顯然也洞悉了特朗普的性格，雙方不僅都強勢回應不容許美國干涉，青年運動還宣稱向美軍船艦發射了十餘枚導彈及無人機作為還擊，這就讓美國陷入了尷尬的境地。

要剷除青年運動這種在也門土地上盤根錯節的組織，除了用陸戰慢慢清剿外別無他法，但這顯然對美國無利可圖。然而只要無法真正打中青年運動的要害，就無法保證紅海安全，未來船舶航行仍舊得提心吊膽，沒人知道噩夢何時才會結束。