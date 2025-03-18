龍吟虎嘯：這幫蠢貨 天不可憐

當下的歐洲都甚麼德性和可憐相，被美國總統特朗普欺負到「扁」，卻還在跟着已經收攤下崗的拜登政府那套東西反華，不覺得特傻特可笑特沒用嗎？

七大工業國集團（G7）最近結束了一連兩日的會議發表聲明，繼續老調重彈、大放厥詞、抹黑和攻訐中國，聲稱反對中國以武力或脅迫單方面改變台海、東海和南海現狀；聲稱對中國的軍事建設和核武庫持續快速增長表示擔憂，呼籲中方要參與降低戰略風險討論，提高透明度；聲稱中國的非市場行為和政策，導致產能過剩和扭曲市場……聲明中不提一個中國政策，也未提與中國建立建設性和穩定關係。看來，G7是要在特朗普掌權、美歐關係發生重大變化形勢下，繼續其拜登時代的反華做法，這是為甚麼呢？

4年前，拜登極力拉攏歐盟西方反華，實施所謂印太戰略，拜登的做法對G7並無好處，弊大於利，有的甚至有弊無利，受到極大損害。歐洲包括G7一些國家並不想跟着拜登跑，想「堅持一些戰略自主」，無奈經不起山姆大叔脅迫、威逼利誘——以為打垮中國後可以分到一杯羹，加上美歐西方的所謂「共同價值觀」，對「東升西降」的恐懼，對中國的走強、人民美好生活的羨慕嫉妒恨，就呼啦一下子站隊拜登，幻想着有一天可以重溫「八國聯軍」的舊夢。那個時候，他們倒是過了一把狐假虎威圍堵中國、明目張膽威嚇中國、弄幾條老掉牙的破軍艦跑到印太區耀武揚威的「列強乾癮」，然而，他們的愚蠢做法並無撈到好處！

特朗普上台要大幅度改變對歐洲的政策，並不稀罕歐洲和美國一起反華反俄，反而認為歐洲一直在大大佔美國便宜，更不想為了「歐洲安全」和俄羅斯過不去，特朗普要大加他們的關稅和軍費，大收保護費。如此這般，G7絕對陷入困境，要走「活路」只能趕緊和中國修好，然而這幫蠢貨卻反其道而行，死抱着反華政策不放，他們遲早被自己的愚蠢和傲慢害死，天不可其憐也。