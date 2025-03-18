警車意外頻生 又撞貨車尾板

【本報訊】警車意外兩日兩宗！昨午約3時半，一輛警車沿青山公路元朗段往屯門方向、駛至近擊壤路交界，懷疑收掣不及撞向一輛貨車的尾板。警車上沒有警員受傷，但車頭蓋損毀摺曲，顯示撞擊力頗大，貨車司機亦無恙，意外原因有待進一步調查。

涉及警車的交通意外頻生，反映警員駕駛態度、訓練，以至警車維修保養等問題叢生。前日早上8時許，一輛警察電單車於尖沙咀梳士巴利道與九龍公園徑交界，疑因路面有污水致跣胎自炒翻側，駕車的32歲男警受傷送院。3月4日下午時分，一輛警察電單車沿旺角染布房街東行駛至近白布街時，懷疑收掣不及追撞前面一輛的士車尾，警員墮地受傷，由救護車送往廣華醫院治理。

兩日兩事故 駕駛態度惹詬病 而2月24日晚上近10時，一輛警察電單車沿西區城西道行駛，於堅彌地城新海旁附近，疑因路面有積水跣胎失控，警員倒地右腳受傷，被送往瑪麗醫院治理。

至於2月14日早上9時許，一輛警察電單車沿九龍灣啟成街行駛，至近機電工程署總部大樓對開時失控自炒翻側。涉事警員由救護車送院治理。