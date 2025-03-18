ADHD不僅影響童年 65%成年後徵狀仍見

團體促加強服務 助就醫青少過渡 本港患ADHD（專注力不足及過度活躍症）情況相當普遍，調查顯示，本港學童患ADHD比例逾一成。而不少人對ADHD存在錯誤認知，以為徵狀只會對兒童產生影響。但約六成半兒童患者成年後仍有ADHD徵狀，主要徵狀為專注力弱、活動量過高及自制能力弱。有關協會建議，當局應加強過渡服務，協助ADHD青少年過渡到成人精神科。

政府委託本地大學進行的一項調查顯示，本港6歲至17歲在學兒童及青少年中，有24.4%表示過去一年受至少一種精神疾病困擾，其中最常見為ADHD，佔10.2%。有研究指，患ADHD的兒童患者，腦部體積較正常的兒童小3%至5%，其中以額葉及顳葉最為明顯，額葉影響專注力、判斷力；顳葉則影響情緒、記憶力。有研究推斷，約65%兒童患者的徵狀會持續到成年乃至終身。而港大的數據指，本港有2.5%的成年人患有ADHD。

港大醫學院精神科學系榮譽臨床副教授陳國齡指出，ADHD是一種腦神經出現生理異常的疾病，其確切病因至今仍未明，但有研究發現此症與患者體內的多巴胺及去甲腎上腺素水平失調有關，因而導致患者出現ADHD的不同徵狀。

工作社交日常生活有阻滯 陳續指，成人患者由於專注力弱容易工作時分心、出錯及做事缺乏條理，有機會因缺乏時間觀念，而慣性遲到及未能按時完成工作。專注力不足、活動量過高及自制能力弱，導致患者在工作、社交和日常生活中遇到諸多困難。

專注不足/過度活躍症（香港）協會執行總監伍敏姿表示，現行醫療體制或令青少年ADHD患者抗拒繼續就醫。患者成年之後，繼續於現行公營醫療體系接受治療，一般需前往成人精神科門診診所就醫，因此得不到過渡及針對性的ADHD服務，患者難以適應，種種擔心和顧慮也會減低患者就醫的意欲。她建議，當局應加強過渡服務，協助ADHD青少年過渡到成人精神科，以減輕患者的顧慮，提升就醫意欲。

良好過渡服務利控制病情 20歲的Chloe大約在7歲時被確診ADHD。她回憶，在未接受藥物治療前其情緒易暴躁且常感焦慮不安。而且當時為提高專注力，老師特意讓她坐在近講台位置，使她感到不舒服，彷彿成為了「特別個案」也遭受到了同學的排擠和關注。除各種治療外，Chloe亦經歷了青少年轉向成人ADHD治療的過程。她強調過渡服務的重要性，不同的醫生對每個病人的情況及用藥量也不清楚，還加劇了副作用的問題。她認為，應該有良好的過渡服務，及早與醫生建立良好關係，才能更有效地控制病情。