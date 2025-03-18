馬會栽培關愛社會領袖 獎學金4得主優秀

分屬醫科工程物理治療創科範疇 香港賽馬會獎學金每年有110個名額，向優秀和熱心回饋社會的青年頒發全額獎學金，栽培他們成為關愛社會領袖。其中4名得主分享得獎感受，他們分別是立志服務婦女和兒童的港大醫科生蔡卓欣；專門研發協助殘疾人士輔助器工具的港大工程學生李灝；熱心服務特殊學校的理大物理治療學系學生龐灝鏘，以及中大機械與自動化工程學系科研人員胡德林博士。

港大內外全科醫學士一年級學生蔡卓欣，是「香港賽馬會主席卓越獎學金」得主。她品學兼優自幼立志成為醫生，希望為婦女和兒童健康出一分力，助婦女及其家庭締造一個更健康、更公平的環境。卓欣一直積極參與志願工作，協助弱勢社群。她表示，最難忘的義工服務是目睹一名佩戴義肢的小學生，賽跑時被義肢摩擦而受傷，這一幕深深打動了她萌起成為醫生的決心。她又稱獎學金為她提供了一個寶貴的機會，與來自不同背景但同樣熱心服務社會的學生聯繫一起服務社區、交流及成長。

近9億捐款 迄助逾1100青年 曾經有航天夢想的李灝，是「香港賽馬會駿步人生獎學金」得主。他是港大工程學學士一年級生，3歲時因患上脊髓肌肉萎縮症，導致全身肌肉逐漸失去能力，需依賴輪椅代步。

初中時李灝已能運用所學製作鬧鐘和無人機，高中時已與朋友合作研發輔助工具，希望幫助有需要人士。他其中一項設計「頭戴式滑鼠」正是為了那些像他一樣的人提供便利，此產品在2022年香港創科展中獲得高中組銅獎。他稱獎學金除可減輕其經濟負擔，還讓他通過新生營等活動接觸到更多新事物和技能，擴闊眼界。

至於「香港賽馬會本科獎學金」得主龐灝鏘，則來自理大物理治療學系，就讀大學二年級的他，選擇讀物理治療是受其行動不便的外祖父和祖母影響，令他深深感受到定期接受物理治療能為患者改善身體狀況。在特殊學校服務期間，見證有特殊教育需要的兒童透過助行器，大大改善其活動範圍，感到極大鼓舞，冀能夠將書本上學到的知識應用在現實生活，造福更多有需要的人。他又稱獎學金不但能助他追尋成為物理治療師的夢想，亦可讓他對拍攝的熱忱，為弱勢社群製作影片，喚起更多人關心有關議題。

「香港賽馬會新晉創科學者獎學金」則頒予胡德林博士，他是中大機械與自動化工程學系的科研人員，在愛丁堡大學獲得博士學位後，雖獲得在英國和美國的科研工作機會，但仍然選擇來港發展科研事業。他希望通過創新的AI技術，減少對醫生經驗的依賴，縮短培訓時間，並將機械人功能拓展至體內分泌物檢測等新領域，從而優化病患護理。他稱，獎學金為他的研究提供了更大的自由度，這是吸引他來港從事科研的關鍵因素之一；另一原因是香港在這領域有最頂尖的團隊。

香港賽馬會獎學金於1998年成立，向優秀且熱心回饋社會的青年人頒發全額獎學金，栽培他們成為關愛社會領袖。獎學金自成立以來，已審批捐款約8.91億元，資助逾1,100名青年。