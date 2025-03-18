黑幫頻頻釀血案 元朗斬人1死1重創

受傷跌倒

【本報訊】本港黑幫活動禁之不絕，黃賭毒產業致社會烏煙瘴氣，更不時因各種恩怨情仇爆發暴力仇殺。翻查資料，近月曾發生過多宗令人怵目驚心的血腥斬人案。其中於今年1月22日清晨，兩名姓陳（24歲）及姓鄭（28歲）男子在元朗喜業街遇襲捱斬，前者命喪刀下，後者亦受重創。

案件先後共11男兩女被捕，包括兩名潛逃泰國遭拒入境的20歲及21歲男子，以及一名在香港國際機場被捕的29歲男子。執法部門經初步調查後，相信案中死者有黑幫背景，而部分被捕人亦活躍於新界區內幫派，認為案件可能與黑幫積怨及感情糾紛有關。

油麻地爭女命案 鐵錘扑頭 此外，去年7月油麻地亦發生黑幫「爭女」謀殺案，一名在庇利金街釣魚機賭檔內擔任「睇場」的姓彭（33歲）男子，在賭場位處的唐樓地下被一名姓巫（40歲）男子以鐵錘扑頭。彭男其後返回賭場，相隔數小時因傷勢惡化昏迷，送院後證實不治。案中施襲男子、死者女友與涉嫌窩藏巫男的一男兩女先後被捕，警員亦在涉事賭檔內檢走賭具及毒品吸食工具等違禁品。

上前補刀 乘車遁逃