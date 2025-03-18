黑幫爆金錢糾紛 父子買兇斬死人

2男1女被捕 刀手接應司機睇水仔仍在逃 香港「大刀會」前日再發生血腥兇案，一名有黑幫背景的男子在火炭遭兩刀手狂斬，滿身鮮血命喪街頭。案發後，執法部門懷疑兇徒匿藏於旺角一大廈，大舉搜捕後一無所獲，但仍循線拘捕3名涉案男女，包括在幕後策劃襲擊的黑幫父子，以及案中「睇水仔」的女友，相信她協助男友潛逃及存心誤導警員。據了解，兇案背後牽涉金錢轇轕，連同刀手、接應司機及「睇水仔」在內，案中至少有4人在逃。警員表明已掌握相關人士的逃跑路線，將會全力緝捕他們歸案。

消息指，姓譚（52歲）死者綽號「蛤蟆東」，曾為荃灣和勝和黑幫成員，近年「過底」14K跟隨北角「肥標」，並且活躍於火炭。前日下午5時許，他獨自途經火炭麗禾里近穗禾路交界時，突遭兩名持刀兇徒斬至重傷，當場陷入昏迷，他其後被送往威爾斯親王醫院搶救，延至同日傍晚6時08分證實死亡，相信是失血過多致死。

涉款僅數萬 疑落手太重 執法部門將案件列作「謀殺」跟進，經深入調查後，查出兇案發生前約3小時，兇徒已乘坐一輛掛有假牌之的士抵達現場「準備」，另有一名「睇水仔」疑於相若時間自行乘車前來，並於事主的住所附近埋伏。當譚男步出家門後，有人即刻向同黨通風報信，兩名刀手收到消息，緊接尾隨事主伺機施襲，逞兇後跳回的士逃離現場。

警員循事主背景等多方面展開調查，當晚及昨晨於黃大仙以涉嫌「串謀謀殺」拘捕一對姓黃（76歲及47歲）父子，相信他們有和勝和背景，並且有份策劃今次的襲擊案。另外，警員亦於昨日在上水拘捕一名姓陳（28歲）女護士，她是案中「睇水仔」的女友，涉嫌「協助罪犯」及「誤導警務人員」。據悉，有人在案發後一小時內，協助其男友潛逃內地，及後更嘗試擾亂調查。調查顯示，死者與黃氏父子因金錢問題出現糾紛，懷疑兇案是因此而起。3名被捕人士現正被扣留調查。

據了解，人稱「謙叔」的黃父與兒子「紋身泰」追隨「子騰」，兩父子「拍住上」於佐敦活躍。有指他們與譚男的糾紛只是涉款數萬元，為了懲戒對方才設計今次襲擊，未料刀手落手太重，鬧出人命。

另一方面，警員根據情報分析，得悉案中兩名刀手一度匿藏於旺角亞皆老街52至54號一商住大廈，遂於前晚封鎖大廈進行掃蕩。期間，大批警員配備爆破工具及持長盾牌搜捕，惟至凌晨時分仍未發現兩名兇徒蹤影。警員通宵在場守候，並且派員於大廈出入口戒備，直至昨日下午2時許，現場警員才收隊離場。除了落手的兇徒及「睇水仔」外，另有一名駕駛涉案的士之司機仍然在逃。調查人員強調，執法部門已掌握在逃人士的身份和逃跑路線，將會繼續追緝他們歸案。而涉案兇器仍未尋回。

社交網流傳行兇過程片 昨日有網民將攝下行兇過程的影片上載至社交網站，片中見到男事主途經出事位置時，疑似正專注使用手機，渾然不覺後方有兩名黑衣漢快步跑來，直至後者揮刀「偷襲」後，事主才驚覺有威脅「埋身」，連忙轉身往後縮，卻在慌亂之下失足倒地。其中一名兇徒「落井下石」衝前補刀，事主無力招架，只能伸手擋開利刀，並且起身逃走，他最後衝出鏡頭外，未能目睹其傷勢如何；而兩名兇徒亂斬一陣後，隨即掉頭撤退，登上一輛市區的士逃遁。

此外，昨晨約10時半，兩男一女死者家屬在警員陪同下，到達富山公眾殮房進行認屍手續，他們逗留約45分鐘後離開，未有回應事件。