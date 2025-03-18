公僕零增長「有後門」 3年增45首長級職位

【本報訊】政府強調公務員零增長，但當局則指不是「一刀切」，更有議員質疑政府以開設或延長有時限的編外職位「有後門」。根據當局提交的數據顯示，在2022年至今即3年內已開設45個常設及有時限職位，令到首長級編制的數目增至1,588人。

公務員事務局提交立法會的文件指出，公務員首長級編制包括常額職位及有時限編外職位，兩者均計算在公務員編制內，首長級編制亦包括為廉政公署首長級非公務員政府支薪人員及司法機構首長級非公務員政府支薪人員，即法官及司法人員開設的職位。

首長級編制加至1588人 對於首長級編制的變動，在公務員方面，截至2022年1月1日，常額職位有1,464個，有時限職位有79個，合共1,543個，到目前為常額增加了29個，有時限職位增加16個，合共1,588個。

廉署人員的常額編制自2022年至今維持17個，有時限職位則增加兩個，合共19個。至於法官及司法人員亦維持在212個。