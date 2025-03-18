累削7%經常開支方案 3000社工恐「陪葬」

【記者林隆輝報道】政府提出直至2027/28年度累計削減部門經常開支7%，被議員批評在社福界一筆過撥款下變相是削減人手。勞工及福利局局長孫玉菡早前指現時社福機構的儲備共有超過40億元，已放寬回撥儲備的期限。有議員推算7%開支約為3,000個社工人手，儲備亦會在兩年內用盡。另一議員指現時「底線」是期望未來補回被削開支，又認為不應恒常動用儲備。

新一份《財政預算案》提出，在不影響綜援、公共福利金，以及法定開支前提下，2025/26年度節省政府經常開支的幅度將由原來1%增加至2%，並延續兩年至2027/28年度。連同2024/25年度1%的減幅，累計的削減幅度為7%。

議員推算儲備2年內用盡 孫玉菡早前指考慮到政府削減撥款，已放寬社福機構向社會福利署回撥儲備的期限，大機構可保留儲備6年，小機構5年，希望機構在撥款相對充裕時多作儲備，在財務上享有更大彈性。

社會福利界議員狄志遠推算，7%經常開支約為15億元資金，涉及3,000個社工人手。他指業界願意在未來兩至3年共度時艱「頂住先」，但期望政府經濟改善時能補回被削減的資源；身兼社聯主席的立法會福利事務委員會主席管浩鳴亦期望未來補回被削開支，被問到削減開支是否已成定局，他指補回開支是「底線」，現時期望被削的幅度能少於7%，稍後會約見官員。

對於政府延長機構持有儲備的期限，管浩鳴指儲備一般只在緊急情況時用，雖然現時政府財赤亦是緊急，但儲備不應用作恒常用途。狄志遠則指現時儲備約為每年開支的20%，按現時削減開支幅度，估計兩年便會用得「七七八八」。

狄志遠建議政府應考慮「拆牆鬆綁」，減少行政及「交代」工作，同時讓機構靈活運用資金。在服務承諾方面，他認為未來服務要更聚焦，減少次要服務。他又認為要有新資源支援小型非政府組織，例如動用獎券基金、關愛基金及讓賽會撥款資助。他強調小型機構資源比較少，再削減資源就會影響運作。