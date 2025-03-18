東呼即應：嫌巴士埋站不夠前 粗口伯與車長舌戰
【本報訊】香港人「咩都有得嘈」，連巴士停站也鬧出一則網上熱話。近日網上熱傳一段長者巴士乘客舌戰車長的片段，粗口不斷，真的洗耳也來不及，正一「教壞小朋友」！
乘客嚴禁作出騷擾行為
事緣有一位老伯，因為不滿巴士不停在站頭的位置，弄得他要移幾下「玉步」才能上車，因而大發雷霆。雖然雙方也是火爆之士，說不上兩三句便問候對方娘親，不過看看乘客反應，除了各打五十大板的「一人少一句」，大多數也不值老伯所為。事關當時前面有巴士未開出，所以車長才稍稍靠後停，讓乘客上車，認為阿伯「上了車就行了，用不着那麼生氣」，甚至是批評「又不是沒停車給你上」。
網民看法也是類似，不過不少人動輒上綱上線，左一句「廢老」、右一句「廢老」，實在令人不敢苟同。正所謂「西客不分年齡」，翻查巴士「乘客須知」便可知，「嚴禁使用任何恐嚇、侮辱、辱罵或不恰當的言語或動作，或以任何其他方式騷擾車長或車廂內的乘客」，規則也是沒有「年齡限制」的。
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