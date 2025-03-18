東呼即應：嫌巴士埋站不夠前 粗口伯與車長舌戰

【本報訊】香港人「咩都有得嘈」，連巴士停站也鬧出一則網上熱話。近日網上熱傳一段長者巴士乘客舌戰車長的片段，粗口不斷，真的洗耳也來不及，正一「教壞小朋友」！

乘客嚴禁作出騷擾行為

事緣有一位老伯，因為不滿巴士不停在站頭的位置，弄得他要移幾下「玉步」才能上車，因而大發雷霆。雖然雙方也是火爆之士，說不上兩三句便問候對方娘親，不過看看乘客反應，除了各打五十大板的「一人少一句」，大多數也不值老伯所為。事關當時前面有巴士未開出，所以車長才稍稍靠後停，讓乘客上車，認為阿伯「上了車就行了，用不着那麼生氣」，甚至是批評「又不是沒停車給你上」。