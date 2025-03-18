醫健：成視在人：認識息肉狀脈絡膜血管病變

黃斑病變常見於長者，指中央視野扭曲變形或有黑點，影響視力。「息肉狀脈絡膜血管病變」是黃斑病變中最「難搞」的一種，亦特別常見於亞洲人種，研究顯示約22%至50%的濕性老年黃斑病變會演變成息肉狀脈絡膜血管病變。

症狀與黃斑病變相似 此病成因不明，患者的脈絡膜血管呈息肉狀，息肉會出血，血水甚至會滲入玻璃體，令病人視力惡化，甚至造成永久損害。由於息肉狀脈絡膜血管病變與一般黃斑病變症狀相似，臨床上較難區分，一般要透過眼底螢光造影、光學斷層掃描等檢查去診斷。

治療方面，目前可用注射抗血管內皮生長因子藥物去醫治，防止血管異常地增生，以及消除水腫，但仍有機會復發，因此患者可能要長期注射去治療。其他治療方法包括光動力治療、激光治療等。

雖然黃斑病變成因不明，但避開風險因素或可減輕發病機會，包括戒煙、減少攝取高膽固醇及高脂肪食物等。另外，長時間接觸猛烈陽光、基因遺傳等都有可能會增加發病風險。

以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯