科大浸大理大交建議書 設新醫學院料年內完成評核

【本報訊】香港科技大學、浸會大學及理工大學昨日分別向政府籌備新醫學院工作組提交成立新醫學院的建議書。當局表示，籌備新醫學院工作組在截止前共接獲3份建設第3所醫學院建議書，分別來自上述3所大學。工作組將展開下一階段的工作，採用全面和綜合的評核方法，按已訂定的10項主要考慮條件，從多方面評核大學提交的建議書。當局計劃在今年第二季內與提交建議書的大學進行會面，進一步了解各間大學提出的建議，以作出綜合考量，預期今年內完成評核。

包含10項主要考慮條件 據科技大學指，150頁的建議書乃科大根據政府訂立的10項有關籌建新醫學院主要考慮條件而撰寫，當中詳述包括在創新策略定位、課程設計、教職員人手、臨床經驗與學習資源、學生收生安排及可持續融資模式等多方面作出的建議。就課程方面，科大整合相關的各委員會及小組的專家意見後，課程設計將旨在與現有兩所醫學院錯位發展，既符合國際標準，亦回應本地社會需求。

科大指憑藉在人工智能與前沿科技的獨特優勢，致力建立一所結合卓越臨床實力與科技創新的醫學院，以塑造醫學的未來發展。科大期望能培育兼具臨床實力與科研思維，並精通科技的新一代醫生，以推動醫學創新，改革醫療服務的模式。

浸大亦宣布計劃將新醫學院命名為「前沿綜合醫學院」。校方指名字反映浸大致力通過融合創新技術和前沿研究，以及傳統醫學和中醫藥的智慧與西方醫學的先進思維，推動醫學進步，促進大眾對健康和治療的全面了解，在各種不同的醫學實踐之間架起橋樑，為患者提供整全的照護。