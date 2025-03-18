公院服務擬共付收費 醫療界倡設封頂機制

市民求診負擔升 團體憂延誤病情 政府早前已透露有意調整公共醫療服務收費。有消息指，政府最快將於本月底公布調整方案，急症室收費會採取分級制，緊急的個案可免費或減免，而非緊急的個案收費會高過現時的180元。對於政府日前指正考慮電腦掃描及磁力共振等複雜的影像檢查，要市民按項目共付費用，急症室及住院病人接受有關服務仍維持免費。醫管局港島東聯網前總監陸志聰認為，若將來公共醫療服務收費有封頂機制相信是好事，因為某些共付項目，即使對中產人士來說都可以造成很大經濟壓力，有病人組織憂在共付原則下，市民要支付的金額比例仍然偏高，或因而不進行某些檢查，以致延誤病情。

除急症室外，消息指其他服務的收費亦會因應不同性質而有不同處理，包括日間醫療程序，例如照胃鏡、洗血等以及住院方面，由於主要服務對象都是病情較嚴重的病人，預料相關資助仍超過90%，病人或需要承擔一定比例的費用，但強調一定是病人可負擔水平。

中產經濟壓力不容小覷 對於如何決定資助水平，消息指調整時會考慮多個原則，最重要當然是參考病人的負擔能力，其次的還包括服務本身屬於緊急、即急重危疾、非緊急及可選擇性等。

對於政府日前提出市民共付費用的建議，陸志聰昨在電台節目中表示，贊成急症病例維持免費做影像檢查，以免延誤病情及診斷，而該等檢查主要是協助醫生斷症，估計需求會不斷上升。他認為現時公共醫療服務不少項目收費近乎全免，要評估可持續性時應以整體考慮，包括住院、藥物等，方能作深入討論。

陸認為，若真的要病人共付費用，病人要繳付的比例應為多少，則要透過仔細研究再決定，但他同樣不希望因為共付費用高，而影響到私營市場亦調高價格。他又提及若將來公共醫療服務收費有封頂機制相信是好事，因為某些自付項目，即使對中產人士來說，都可以造成很大經濟壓力。

恐付逾千元做磁力共振 香港病人政策連線主席林志釉亦在同一電台節目中指出，擔心在共付原則下，市民要支付的金額比例仍然偏高，例如磁力共振，可能病人最終都要負擔逾千元才能做到檢查，對一些未符合豁免收費資格、但經濟能力不足的病人來說，可能真的會因此而不進行某些檢查，以致延誤病情，又或者有病人寧願轉去急症室求診，以減少收費支出。

政府現時不少開支都會以用者自付的方式處理，但林認為醫療服務都用這方法就有問題，又指公共醫療一直是個安全網，強調無人會因為經濟能力而不能取得醫療服務，若政府在這方面設立關卡，一定有部分人因不願意或無能力付費而放棄相關服務，他不想見到病人因為負擔能力有限而令病情加深。