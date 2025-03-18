進修為名推銷為實 688宗投訴「課程」

【本報訊】常言道：「活到老、學到老」，但坊間出現增值進修為名，推銷為實的「課程」，好學之人都要小心「中伏」。消委會去年接獲688宗教育服務相關的投訴，部分涉及標榜度身訂造「資產增值策略」，其實是推銷投資海外物業代辦服務；另有課程顧問提供「100%退款保證」，但實際上會用各種理由拒絕。

投訴人施小姐報讀A公司的8.7萬元社交媒體廣告營商線上課程，及分期繳付費用，顧問一度稱可享有「100%退款保證」。但上課4個月後，施小姐得悉需每月額外花1,400元購買數據分析系統等輔助工具配合課程，有感課程與最初承諾時不符，遂要求退回已繳交4個月合共34,800元的學費。

退款時諸多藉口推搪 惟A公司堅拒退款，指施小姐需先完成課程並清繳學費，亦說她未積極配合課程指示購入額外輔助工具等。

另外，投訴人呂先生以4.8萬元報讀B公司標榜會度身訂造「資產增值策略」的理財課程。不過，完成與理財顧問一對一諮詢後，呂發現所謂的資產增值策略，實為建議他自行投資海外物業，或推銷其支付逾10萬元由B公司代勞投資，認為課程與廣告內容不符，遂申請退款。不過，他與B公司溝通6個月後，仍未獲實際回覆及退款。消委會介入後， B公司才主動聯絡及退款。

消委會敦促業界殷實經營，銷售時必須向消費者清晰講解課程內容及所有潛在或附加費用；若因其他商業意圖而推出巧立名目的「培訓課程」以吸引客流，其手法值得商榷，促請業界立即糾正。