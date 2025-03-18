3款雙人床褥壓力不均 或礙舒適度

【本報訊】要「瞓得好」先要選好床褥，消委會測試14款雙人床褥，發現大部分的側臥承托較遜色，或未能有效支撐身體；更有3款壓力分布較不平均，可能影響舒適度，另有一款穩定性較低，轉身或會打擾伴侶。該會又發現，如床褥出現結構問題，僅5款在保用期內提供免費維修或更換，其餘大部分僅於首一兩年後，需按特定比例收費。

是次測試的床褥樣本硬度普遍屬中等至硬，大部分在仰臥時能提供良好承托，只是「金美夢」樣本對女性測試模型的承托力較遜色；「絲漣」則對男性模型承托較差。兩個模型的臀部陷入床褥的幅度，較肩膊陷入小，未能令脊椎保持自然弧度。

大部分側臥承托遜仰臥 相比之下，大部分床褥在側臥時的承托表現都未及仰臥，僅3款彈簧和兩款泡膠床褥有較佳的承托。其餘大部分樣本表現都不太理想，部分樣本上的模型肩膊陷入床褥的幅度，較臀部陷入的小，未能讓脊椎與床褥表面保持平行，或影響長期側睡者的脊椎健康。

被評為「非常硬」的泡膠「海馬牌」床褥，或因床褥無法貼合模型的身體曲線，以致身體部分位置與床褥之間出現較大空隙，未能對該些部位提供足夠的承托。因此，不論仰臥或側臥的承托表現均較遜色。

另外，測試又發現3款床褥的壓力分布較不平均，其中「海馬牌」床褥壓力較集中於測試模型的臀部，除影響舒適度外，久睡或會引致臀部疼痛。同一牌子床褥點彈力低，對腰部的承托亦較差。

消委會又發現，「SKYLER」床褥未能通過小火燄測試，當火源放近15秒後移開，床褥仍然着火燃燒。代理商回應指產品已通過美國小火燄的測試標準，已符合本港家用床褥的防火要求。

該會過去3年又收到約400宗關於床褥的投訴，其中40%涉及質素問題，例如睡一段時間後下陷或承托不足等。消委會總幹事黃鳳嫺表示，床褥的選擇因個人需要而異，而且並非只用一、兩年，因此消費者挑選床褥時「不要怕醜」，定必要試睡至少15分鐘，慢慢感受床褥能否承托脊椎。

海馬牌回應表示，因市面沒有極硬床褥的標準，消委會不應用軟硬適中的測試標準強加於海馬牌極硬床褥上，而海馬牌亦有軟硬適中床褥，批評消委會不懂選擇來測試，並指如有任何誤會，將保留法律追究權利。