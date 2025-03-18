妝前底霜 17款或干擾內分泌 防曬恐增患癌危機

消委會測試成分 含EHMC要小心 女為悅己者容，化妝能為女士們增添艷光，而妝前底霜是扮靚流程中的重要步驟。消費者委員會測試市面上37款妝前底霜，發現20款標榜具防曬功能的樣本中，有17款顯示含有可能干擾內分泌的防曬成分EHMC，恐增加罹患乳癌或睾丸癌風險，只有3款是具防曬同時不含可能干擾內分泌防曬成分。另有樣本含防腐劑導致用家出現濕疹困擾；僅有13款樣本不含香料致敏物，較適合容易對香料過敏人士使用。消委會促請有關機構共同制訂潛在內分泌干擾物的優先關注清單，加強消費者的安全意識；同時呼籲廠商適時檢討產品配方，確保產品安全而有效，保障消費者的健康。

消委會指，37款妝前底霜售價由108元至995元不等，在20款妝前底霜標榜具SPF15至SPF50+的防曬效能，有17款顯示含有可能干擾人體內分泌的防曬成分，以及可能令部分人士引起光過敏反應的奥克立林；15款樣本含有助提高化妝品穩定性的抗氧化劑BHT，亦有潛在干擾內分泌的疑慮；13款樣本含有環矽氧烷化合物，因其高度持久性和生物累積性，最終會釋放到環境，可能造成污染。

可削生殖能力 婦孺宜減接觸 根據測試結果，17個含有可能干擾內分泌防曬成分的妝前底霜，涵蓋多個著名化妝品牌子，如「clé de peau」、「SUQQU」、「ESTEÉ LAUDER」、「GIORGIO ARMANI」、「NARS」、「SHISEIDO」、「shu uemura」等均上榜，只有「GUERLAIN」、「HOURGLASS」和「MAC」3個樣本，沒有上述3種可能干擾內分泌的成分。消委會引述丹麥消費者組織的研究指出，可能干擾內分泌的物質，可經不同途徑影響賀爾蒙水平，或會影響性賀爾蒙，有機會削弱生殖能力、導致新生嬰兒生殖器出現異常、青春期提前、甚至增加罹患乳癌或睾丸癌的風險等。孕婦、正在餵哺母乳人士、兒童及青少年應盡可能減少接觸這些物質。

測試亦發現，有21款樣本說明含有香料，16款則顯示含香料致敏物質，13款同時說明含有香料及香料致敏物質。樣本中較常見的香料致敏物質包括檸檬烯、香茅醇、香葉醇和芳樟醇，這些香料物質都有機會經過氧化反應而衍生出致敏性較高的物質。其中以SHISEIDO、雪花秀、LA MER和THE HISTORY OF WHOO，所列的香料致敏初質種類數量較多，由5種至7種不等。此外，消委會又發現在整體37個樣本中，有17款的成分列表中顯示產品含有乙醇、酒精、變性酒精或異丙醇，未必適合供乾性肌膚頻密使用。長時間或重複接觸高濃度酒精，可能令皮膚出現乾燥或者出現刺激反應。

「clé de peau」和「SHISEIDO」生產商表示，相關產品配方中，EHMC濃度符合歐盟《化妝品條例》的規定上限：而產品中的BHT及/或奥克立林濃度，亦符合歐盟SCCS建議的安全濃度水平。「GIORGIO ARMANI」 、「shu uemura」品牌商表示，知悉歐盟SCCS現正審視部分化妝品成分的安全數據，以確定現行化妝品條例的規定限值是否仍然合適，惟目前歐盟SCCS尚未就個別成分作出最終結論，而該公司一直密切關注其發展，以確保產品符合規定，亦具備科學成效。該公司強調其所供應的產品符合歐盟現行規定，消費者可以放心使用。此外，亦了解歐盟條例將於2027年，就個別化妝品成分設濃度限制，該公司會積極配合確保產品符合相關規定。