李門5子女兒孫滿堂

【本報訊】李兆基有5名子女，長女李佩雯、次女李佩玲、三子李家傑、四女李佩儀和么子李家誠，一家人住在一起。

么子悉尼世紀婚禮 李兆基極重視親情，曾表示最享受的時間是與子女們共進早餐，而抱孫逗玩亦是商界搏殺後的一道「甜品」。每逢有喜事，都愛派利是給員工，務求與眾同樂。

李兆基疼愛子女，在2006年底終於得償所願嘗到首杯「新抱茶」。恒基地產二公子李家誠與香港女星徐子淇在該年12月，於澳洲悉尼舉行了億元豪門世紀婚禮，童話式婚姻隨即哄動全城。

李家誠與徐子淇於結婚後，先於2007年7月剖腹誕下大女晞彤，2009年5月再在沙田仁安醫院誕下喻為「小天使」的次女晞兒。

長子藉代母繼香燈 屬於超級鑽石王老五的李家傑雖然未婚，但為圓老父抱男孫心願，特意在美國找來代母以人工受孕方式，於2010年7月誕下3子，並分別取名為智信、智仁、智勇。李家傑榮升未婚爸爸兼「連中三元」的消息震驚全港各界，李兆基則對「一索三男孫」表現興奮，每日放工都「急急腳」回家弄孫為樂，更笑言「仲開心過賺大錢」。

其後焦點又返回徐子淇能否為二公子添丁繼後之上。終於李兆基於2010年12月親證媳婦再度有孕，至2011年6月徐子淇終於為李家誕下男丁並取名俊熹，2015年10月李家誠與徐子淇再誕下孻仔建熹，李家及後更於中環摩天輪設下宴會帳篷，為這位家族新成員舉行百日宴，再次成為城中熱話。