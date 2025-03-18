家傑家誠承父業 完成交棒

【本報訊】恒基地產的「第二梯隊」──李兆基的兩名兒子李家傑及李家誠，近年已接手打理集團生意，「四叔」於2019年5月正式退休，由兩名兒子以聯席主席身份繼任。隨着李兆基的離去，他們將肩負帶領恒基系未來發展的責任。

2012年時年屆84歲的李兆基，曾透露自己可能3至5年後退休，他以打麻雀作比喻，希望自己在退休前可以「食埋鋪尾胡先」，但對於自己日後資產的具體分配情況，李兆基當時則說仍言之尚早，未來將會彈性調整。

2015年6月李兆基退任恒基發展主席，並由李家誠接任恒發主席兼總經理，外界將之理解為恒基系「世代交棒」的開端。惟李兆基仍強調，「為完成未了心願，未來3、5、7年仍會親自打理恒基地產」，他當時亦承認「自己年事已高，做嘢能力都係少咗」。

2017年6月李兆基一改多年慣例，未有在恒地股東周年大會後與傳媒會面，儘管李家誠當時指出「爸爸只係覺得今日唔係咁多特別嘢同大家講」，惟此舉仍被解讀為與李兆基減少參與恒基日常業務有關。

家傑主打內地業務 然而，直至2019年5月，李兆基因為年事已高，正式退任恒基地產及中華煤氣主席等職務，恒基系總值約5,500億元的商業王國正式向第二代交棒。

李兆基更向外國媒體說，「家傑靈活，家誠實幹……他們都做得好好，已經做到100分，對交棒給他倆很有信心」。

恒地早於90年代初已進軍內地房地產業務，長子李家傑早年在英國接受教育，1985年返港後加入恒地時，已主力負責恒地在內地的業務發展，並曾出任已私有化的恒地中國董事長兼總裁，參與的大型項目多不勝數，其中上海不夜城廣場、北京恒基中心、北京環球金融中心等均成為內地著名地產項目。

與不少的本港富豪二代相比，李家傑並不高調，但深明建構人脈關係之道，他除了是全國政協委員外，亦積極參與百仁基金的成立，並為基金的創會兼榮譽主席，在本港富豪二代中具有一定的影響力。

家誠集中本地發展 至於么子李家誠早於1997年已代表恒地出席土地拍賣，加上其妻徐子淇是社交圈名人，較為外界熟悉。李家誠在加拿大接受教育，早於1993年已被委任為恒地董事，及於2005年再獲委任為副主席。與李家傑專注內地業務不同，李兆基早年已銳意栽培李家誠參與本港地產業務的發展，李家誠早於1997年已代表恒地出席土地拍賣，並曾親手以逾56億元、近5,000元的呎價購入今日已發展為大埔比華利山的地皮。

此外，李家誠亦親手策劃尖沙咀美麗華酒店的翻新工程，並將之重新包裝為The Mira時尚酒店，成功將美麗華酒店的品牌年輕化。