近年加快中環插旗 連奪兩商業地

【本報訊】李兆基的上市旗艦恒基地產，多年來東征西討，近年更加快在中環「插旗」。除了與新鴻基地產共同擁有中環國際金融中心之外，近年先後奪得中環美利道和新海濱3號兩幅商業地，創下多個香港最貴地價紀錄，氣勢如虹一時無兩。

其中，美利道商業地王在2017年5月，由恒地以232.8億元奪得，當時破盡賣地歷來最高地價紀錄，惟在當月月底，旋即由另一發展商南豐以246億元購入啟德1F區2號商業/酒店地所打破。不過，美利道地王每呎樓面地價50,064元，至今未曾被打破。

508億投得新海濱3號地王 該美利道項目在2021年命名為The Henderson，由恒地聘請國際著名的建築事務所設計，總投資額約260億元，打造成甲級寫字樓，總樓面面積46.5萬方呎，在2023年落成成為中環的新地標。

不過，要數總地價最貴的地王，則是李兆基正式離開管理層之後，2021年所投得的中環新海濱3號商業地王。地皮截標逾4個月，在同年11月由恒地以508億元投得，為本港歷來最貴重地皮，但由於樓面較美利道地王多，以可建商業樓面計，平均每方呎樓面地價約31,463元。恒地指，項目將分兩期發展，總投資額630億元。該地王面積逾51.63萬方呎，可建總樓面約161.5萬方呎，當中不包括賣地條款要求興建或重置的公眾或政府設施，如郵政總局及天星碼頭停車場等。恒地指，項目將發展為綜合用途地標，第一期於2027年完成，第二期則於2032年完成，除商業樓面外，亦會提供超過30萬方呎都市公園，以及重置天星小輪鐘樓和相關的廣場空間，供市民24小時使用。