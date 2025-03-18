收息天王 買中國人壽狂賺百億

【本報訊】李兆基向來被稱為「收息天王」， 因旗下兆基財經擁有龐大的證券組合，每年可收取可觀股息。事實上，單計恒地系的持股，李兆基多年來收取的股息亦屬不菲。李兆基不但收息稱霸，投資股票亦獨具慧眼，其愛股中國人壽在2006年、2007年大牛市股價如坐火箭，讓他帳賺逾百億元。

李兆基收息收到手軟，例如恒基地產截至2012年底止年度除了派末期息0.74元外，還有10送1紅股，連同恒基發展派末期息2仙，李兆基共收取現金股息約11.6億元，連同所收紅股1.5億股，穩坐「收息天王」寶座。

煤氣進帳穩定股息 事實上，李兆基旗下的中華煤氣是本港主要公用收息股之一，相信多年來已為他進帳豐厚而穩定的股息。

說起李兆基的愛股，不得不提國壽。四叔早於國壽上市前已是其策略投資者，國壽於2003年12月掛牌時，四叔已持有4.28億股，相當於6.6%股權，平均成本約3.6元。在2006年、2007年的股市狂潮中，國壽由招股價三元多勁升至廿幾三十元，帳面狂賺逾百億元，令一眾散戶及業界不得不對他刮目相看。