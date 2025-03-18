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元朗農地交房協發展 兼貼地價 李兆基捐地助「上車」

李兆基捐出的首幅農地，位於元朗，交通配套尚算便利。 李兆基捐出的首幅農地，位於元朗，交通配套尚算便利。
李兆基捐出的首幅農地，位於元朗，交通配套尚算便利。
【本報訊】李兆基（四叔）眼見香港近年樓價高企，年輕一代置業困難，在2013年積極推動捐地，多次向政府提出，將恒地旗下部分新界農地，捐予政府發展住宅單位，主力售予年輕人，但與政府的洽商並不順利，最終由非牟利機構房協接手捐地事宜。
四叔舊方案要求不補地價，由政府負責建築，指定年輕人受惠，售價每戶100萬元，其後一再修訂新方案至承擔每戶補地價30萬元，受惠人士由房協自行決定，售價亦提高至每戶120萬元。
可提供逾千單位
四叔首幅捐出的農地位於元朗十八鄉路馬田壆，鄰近禮修村及龍田村，佔地6.3萬方呎，以5倍地積比率發展，將可興建兩幢樓高24層的住宅樓宇，將可以提供1,058個面積300呎的單位。
在農地建屋需改變土地用途及補地價，四叔表示，願意接受有限度補地價安排，希望每個單位的補價在30萬元左右的水平，並預計每個單位的建築成本約90萬元，若由房協跟進，他願意先支付補地價及建築費用，落成後以成本價120萬元出售，而銷售對象則由房協決定，不一定只賣給年輕人。
恒基系架構及李兆基家族持股概況恒基系架構及李兆基家族持股概況
恒基系架構及李兆基家族持股概況
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