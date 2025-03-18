元朗農地交房協發展 兼貼地價 李兆基捐地助「上車」

【本報訊】李兆基（四叔）眼見香港近年樓價高企，年輕一代置業困難，在2013年積極推動捐地，多次向政府提出，將恒地旗下部分新界農地，捐予政府發展住宅單位，主力售予年輕人，但與政府的洽商並不順利，最終由非牟利機構房協接手捐地事宜。

四叔舊方案要求不補地價，由政府負責建築，指定年輕人受惠，售價每戶100萬元，其後一再修訂新方案至承擔每戶補地價30萬元，受惠人士由房協自行決定，售價亦提高至每戶120萬元。

可提供逾千單位 四叔首幅捐出的農地位於元朗十八鄉路馬田壆，鄰近禮修村及龍田村，佔地6.3萬方呎，以5倍地積比率發展，將可興建兩幢樓高24層的住宅樓宇，將可以提供1,058個面積300呎的單位。

在農地建屋需改變土地用途及補地價，四叔表示，願意接受有限度補地價安排，希望每個單位的補價在30萬元左右的水平，並預計每個單位的建築成本約90萬元，若由房協跟進，他願意先支付補地價及建築費用，落成後以成本價120萬元出售，而銷售對象則由房協決定，不一定只賣給年輕人。

恒基系架構及李兆基家族持股概況