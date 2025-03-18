牛市資產規模倍升 獲亞洲股神美名

熱衷投資創立兆基財經 高峰期值2000億 外號「四叔」的李兆基除了是地產大亨之外，亦熱衷投資股票，創立了私人金融機構兆基財經，在2006年、2007年港股大牛市年代，兆基財經大手狂掃新股及大型國企股，資產規模在高峰期達到2,000億元，贏得「亞洲股神」的稱號，更不時公開大談投資之道，風頭一時無兩。可惜一場金融海嘯，將兆基財經的資產蒸發近半，令「亞洲股神」的光環黯然失色。

李兆基曾於2004年打本500億元創立兆基財經，適值港股在「直通車」的憧憬下，展開多年難得一遇的大升市，成為「四叔」透過兆基財經大顯身手的好機會。在那個逢新股必升的時期，李兆基密密認購新股及國企股票，大型國企如交通銀行、建設銀行、中國石油、中國人壽、中國銀行等都成為他的入股對象。

讚巴菲特才是「名牌股神」 由於投資眼光獨到，令李兆基獲利不菲之外，亦為他贏得「港版巴菲特」及「亞洲股神」的稱號，成為小股民的偶像。李兆基並不吝嗇分享其投資心得，不時在傳媒前發表股市評論，當時大市愈升愈有，2007年10月恒指更衝破三萬點大關，兆基財經的資產規模亦攀上高峰，達到2,000億元，超過其地產旗艦恒基地產的市值。

不過踏入2008年，四叔無懼美國次按危機繼續入市，更曾揚言看好恒指見三萬三千點，可惜目標落空，金融海嘯隨即爆發，兆基財經亦走避不及，外界估計當時兆基財經的資產規模，由高峰期的2,000億元滑落至1,000億元。經此一役，李兆基曾自嘲自己是「冒牌股神」，巴菲特才是「名牌股神」，而他對入市亦開始變得審慎，而且鮮有再公開評論股市。

李兆基頗緬懷過去股市風光的日子，曾認為「港股2006年及2007的升市，這些機會一世人可能只有一兩次」。儘管2012年歐債危機持續，四叔公開表示在股票投資上會較為忍手，但認為「買股好過買樓」，又揚言要追回金融海嘯時的失地，希望在退休前「食鋪尾胡」，否則不輕易言退，當時他稱尚有三成資產要追回，才能打回平手。

李兆基曾在自傳中分享其投資之道，過去愛投資澳元的他，建議投資高息貨幣，較持有港元有利，又建議慎選所投資的國家及行業，首選是龍頭股，他揚言中國經濟前景無可限量。