新鴻基三劍俠拚出地產王國
【本報訊】目前香港不少樓宇頂部都有「SHK」3隻紅色大字，除了代表發展商新地(00016)外，當中的「K」字也代表了李兆基，原來新地的前身新鴻基企業，就是由「股壇教父」馮景禧、郭氏3兄弟之父郭得勝，以及「四叔」李兆基於1963年，每人各出資100萬元所創立，人稱他們為「新鴻基三劍俠」。
SHK各取一字而成
「新鴻基」或「SHK」3字就是由三劍俠每人各取一字而成，分別為馮景禧的「新」禧公司，郭得勝的雜貨店「鴻」興合記、「鴻」昌百貨、代理日本YKK拉鏈的「鴻」昌行等，而「基」字則取自李兆基之名。
新鴻基企業在上世紀60年代本港工業成型之初，大興土木建設工業廠房，又首創將工廠大廈分層分單位售給中小企業、設立10年期分期付款，乘勢為公司打穩了根基。
憑藉膽識與獨到眼光，公司在60年代及70年代縱遇暴動、銀行擠提等大事件仍然能夠站穩住腳。
直至1970年代起，三劍俠逐步分開發展，郭得勝留守新鴻基，在精通上市集資的馮景禧協助下，於1972年將新鴻基地產上市。李兆基亦主攻地產，並於1981年將所創立的恒基地產(00012)上市。馮景禧則轉戰金融，不久成立「新鴻基證券」及「新鴻基財務」。
郭得勝與馮景禧分別於1990年及1995年逝世，但四叔多次在人前提及：「看到商標上代表馮景禧的Ｓ字、代表郭得勝的Ｈ字，還有代表我的Ｋ字，就十分難過，如今標誌依舊，但兩位故友已乘鶴而去，我再有更大的事業成就、更多的財富產業、更高的名譽地位，都難以與這兩位生死之交分享了。」三劍俠之情誼可見一斑。
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