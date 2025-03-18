新鴻基三劍俠拚出地產王國

「新鴻基」或「SHK」3字就是由三劍俠每人各取一字而成，分別為馮景禧的「新」禧公司，郭得勝的雜貨店「鴻」興合記、「鴻」昌百貨、代理日本YKK拉鏈的「鴻」昌行等，而「基」字則取自李兆基之名。

郭得勝與馮景禧分別於1990年及1995年逝世，但四叔多次在人前提及：「看到商標上代表馮景禧的Ｓ字、代表郭得勝的Ｈ字，還有代表我的Ｋ字，就十分難過，如今標誌依舊，但兩位故友已乘鶴而去，我再有更大的事業成就、更多的財富產業、更高的名譽地位，都難以與這兩位生死之交分享了。」三劍俠之情誼可見一斑。