笑看天下：成王敗寇 投降保命

事實上，俄烏停火問題並非「人多好辦事」，如今美國尚且難以令俄羅斯總統普京「乖乖停火」，皆因普京勢盛。而視像會議盡說些不着邊際的廢話，像施紀賢在開場白中指控普京試圖拖延和談，表明普京如果認真尋求和平，便應停止對烏克蘭的野蠻攻擊並同意停火。戰爭根本就離不開殺戮，哪有戰爭不野蠻的？你看特朗普下令空襲也門首都薩那，對也門青年運動武裝組織採取果斷而有力的軍事行動，青年運動指攻擊造成至少31人喪生，包括平民，另外逾百人受傷。這野蠻嗎？

施紀賢表示，各國將協助建立烏克蘭的國防和武裝力量，並準備在達成和平協議後，以「志願者聯盟」形式向烏國派駐維和部隊，幫助確保烏國的陸地、海上和空中安全。唉，都話「一個和尚挑水喝，兩個和尚抬水喝，三個和尚沒水喝」，意思指人少責任分明、效率高，人多互相推諉事難成。「志願者聯盟」諸國七嘴八舌，個個自家均有本難唸的經，自顧不暇，仲講打救烏克蘭？何況烏克蘭戲子總統澤連斯基做慣乞兒，只知伸手求助，從來不知道何謂「自強不息」！天助自助者，戲子總統說到底就是爛泥扶不上壁，施紀賢講乜都如重拳打在棉花上，冇力㗎！是以佢兜來兜去，在記者會上又強調俄烏停火必須有美國的合作和參與！