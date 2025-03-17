自成一家：波蘭撐烏唇亡齒寒

烏克蘭和俄羅斯傾向支持美國提出的停火30天方案，意味俄烏戰爭終於露出停火曙光。回想俄烏衝突開始時，歐美多國各懷鬼胎，企圖利用戰爭拖垮俄羅斯，但日子一久各國不想再課金，反而想侵吞烏克蘭的資源。唯獨一個國家一直積極、真心支持烏國，這就是波蘭。

波蘭雖然是小國，不是出錢援烏最多的國家，卻是最落力的，在戰爭爆發初期就援助烏克蘭數以百計的坦克。後來美國富商馬斯克向烏國提供Starlink星鏈服務協助烏軍，近日亦被波蘭外交部長西科爾斯基爆料，指原來是波蘭每年出資5,000萬美元向馬斯克購買的。

事實上，波蘭在地理位置上與烏克蘭的關係可說是唇亡齒寒。波蘭與俄國之間隔着白羅斯和烏克蘭，前者已是俄國陣營，若後者亦被俄國征服，波蘭就要直面俄羅斯的威脅。而從歷史來看，波蘭曾被沙皇俄國與奧匈帝國和普魯士帝國瓜分，二戰期間又被蘇聯和納粹德國佔領，戰後則一度成為蘇聯附庸，對俄國侵略的痛苦記憶可謂刻骨銘心。

波蘭在二戰後成為歐盟和北約成員，但由於歷史上一直夾在歐洲和俄羅斯兩大勢力之間，對雙方都抱有戒心，既擔心俄羅斯西擴，又擔憂被歐美陣營出賣。如果特朗普與普京最終達成的協議明顯出賣烏克蘭利益，肯定會引起波蘭不滿，從而加深北約軍事同盟的裂痕。

美國過去數十年一直是歐洲安全的大佬，除了收取國防保護費，也要維護小弟的利益。早前歐盟委員會主席萊恩提出「重新武裝歐洲」計劃，呼籲成員國自力更生，一起投入8,000億歐元保護歐洲。該計劃若成事，等於是歐洲不再信任華府，美國在歐洲的大佬地位很快就會轟然倒塌。