冰鑑春秋：國民黨靠自己就夠了？

民進黨大罷免如火如荼，不僅發起下鄉宣講，賴清德還推出所謂「國安17條」為罷免煽風點火。令人疑惑的是，國民黨主席朱立倫卻遲遲沒有大動作，彷彿認為光靠「冷戰」就能對抗大罷免的風潮。而部分國民黨支持者似乎也仍停留在大選時藍白合破局的「君悅宇宙」當中，認為民眾黨不值得信任，國民黨不需尋求與民眾黨合作，應獨自面對大罷免！這種想法真的有道理嗎？

這些藍軍選民可曾想過，這次立委選舉，國民黨區域立委席次從上屆的22席大幅增加到這屆的36席，這多出來的14席中，有多少是靠着民眾黨支持者厭棄民進黨的心態下，轉投國民黨而獲勝的？若這次大罷免沒有尋求民眾黨的積極奧援，這14席立委有辦法單靠國民黨自己就成功保住嗎？另一方面，國民黨現在鎖定5名民進黨立委進行罷免，其中吳思瑤、吳沛憶與陳俊宇，當時都是因為藍白選票分裂而勝出，這次若無法整合藍白票源，真的有辦法只靠國民黨的支持者，就拉下這些民進黨立委嗎？

何況，民進黨挾着豐沛的行政資源，還有高達九成以上的媒體掌控能力，在野黨面臨的本就是一場不對等的戰爭。在這個時候，還想着只靠自己就能夠對抗民進黨，到底該說是太有自信心，還是根本就是在自欺欺人？以民進黨對議題的操弄能力，還有中選會這個最後大魔王，藍白就算通力合作，都不見得能夠佔到上風！現在國民黨卻想靠着冷處理就應付過去，豈非癡人說夢？

罷免的門檻是25%選票，民進黨支持者本身就佔了台灣選民的35%至40%，而民意調查顯示，至少有80%的民進黨選民會去投票，等於光靠民進黨自己就可以超過罷免門檻！所以冷戰就是坐以待斃，只有全力熱戰才有活路。