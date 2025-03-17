龍吟虎嘯：台獨難逃武器批判

中國實現統一的最大障礙，是美國的「以武力撐台獨」，以武力阻擋解放軍的軍事行動。因此，中國要「武統」成功，就必須具有擊潰美國武力和軍事護台的能力。統一台灣是中國的內政，不關美國事，但美國就是要用分裂政策「以台制華」，阻撓中國統一，這就造成中美會因台灣問題兵戎相見，這個危險性正在提速。

中國本年度的國防預算增長了7.2%，達1.81萬億元人民幣，國防部發言人吳謙大校指出，中國尚未實現完全統一，也是世界上周邊安全形勢最為複雜的國家之一，中國軍隊在維護國家主權和領土完整等面臨嚴峻挑戰。他這番話，不點名指出了美國及其所謂盟友，在中國統一問題上及周邊安全形勢上向中國挑戰的問題。中國國防開支增加，是中國面對這種複雜嚴峻局面的需要。

事實上，美國這些年正在把台灣問題、南海問題等放在所謂「印太戰略」框架內，一起向中國發難，「聯動施壓」。為了在武力上壓倒對手，中國的國防開支，將主要用於大力發展新域新質作戰力量，統籌加強傳統作戰力量建設，構建新型軍兵種結構布局，推進偵察預警、聯合打擊、戰場支撐、綜合保障體系和能力建設，加強實戰化軍事訓練，建強新型軍事人才培養體系，改善部隊練兵備戰和工作生活保障條件等方面。

解放軍「武統」台灣的能力，這幾年正跳躍式發展、壓倒式發展，無論台灣買多少美國武器，實施甚麼戰略戰術，自以為幾十年的防禦體系多麼固若金湯，能夠動員多少兵力，都無力阻擋解放軍的雷霆萬鈞和精準打擊，都難逃馬英九「首戰即終戰」的哀鳴。美國兵的馳援會被拒止，葬身大海；美國對中國作戰的軍事基地會被摧毀，那些地區會遭沉重打擊，這些都是沒有懸念的。馬克思說過，批判的武器不能代替武器的批判。幾十年來，中國既有對「台獨」批判的武器，又準備好了武器的批判，兩手皆硬！