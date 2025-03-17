坦言集：烏克蘭出路

俄烏戰爭打到今天，特朗普是不想打。澤連斯基還想打，但只靠烏克蘭打不了，惟有聽美國指揮，盡可能找方法阻礙和談。俄羅斯也不想打，但形勢轉變，戰場佔了優勢，正在把烏軍從庫爾斯克驅趕，可乘勝追擊，擴大烏東地區的佔領，威脅基輔與敖德薩，因此對休戰談判並不積極。

特朗普與澤連斯基協議的30天停火屬權宜之策，一方面讓烏克蘭軍隊重新整頓，遏止敗勢，避免一下子崩潰便無可談判；另一方面給烏軍補充人員、武器以便可以繼續頑守，不讓俄軍進佔，以此減少談判中要作的讓步。但普京不會容易受騙，有《明斯克協議》教訓在前，俄羅斯應可看到，休戰30天後，美國對烏克蘭的軍援經援恢復，歐盟亦會增加援助，30天停戰足以讓現時被包圍在庫爾斯克的烏軍安全撤退，增強烏軍現有的防線。30天之後未能進入停火談判的話，戰事會再起，現時俄軍取得的優勢、氣勢不可復得，談判將會困難，俄羅斯不能予取予攜。

因此，俄羅斯應該會是在與美商討時虛與委蛇，在戰場上加大攻勢，不單止要全部奪回庫爾斯克失地，在烏東地區亦多會全面出擊。即使不攻敖德薩港，卻可盡佔第聶伯河東岸，為和談分割烏克蘭製造現實條件，也使未來烏克蘭不能構成對俄羅斯安全的威脅。

戰場上俄羅斯佔優勢，特朗普急於抽身，美歐分化，俄更毋須急於停戰，反而會堅持戰爭下去。一是試圖全面擊潰烏軍，阻嚇北約、歐盟的軍事介入，反對歐盟提議的以北約、歐盟軍隊戰後入烏維和，這可能便達成把烏克蘭非軍事化的原來開戰目的。二是烏克蘭勢危，戰與和都是受制於俄，特朗普會加快放棄澤連斯基政權，用舉行大選或其他名義扶另一聽話傀儡上台替代，例如幾位前任總統、總理等其他的寡頭集團勢力代表。眾多迹象顯示，特朗普似乎正在物色和游說替代澤連斯基的人物，若成功更換的話，當可誘使普京把戰場上的優勢轉為談判桌上的優勢，如特朗普所願，也盡依俄國的條件迅速解決俄烏戰爭。

英法帶領的部分歐盟國家當然反對，英法想借此機會取代美國來主導歐洲政治、歐俄關係。可是特朗普不會讓英法節外生枝，俄國也不會讓英法介入，打破普京把烏國弱化與中立化，來保證西線戰事不會再起，穩定俄國與歐盟的力量平衡。