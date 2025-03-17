黑漢捱斬亡 2刀手乘的士逃遁

【本報訊】火炭在光天白日下發生斬人命案！昨午5時許，一名姓譚（52歲）男子途經麗禾里近穗禾路時，突然被兩名大漢揮刀狂斬，譚男猝不及防，身中多刀濺血，部分傷口更深可見骨。兇徒得逞後，棄下浴血昏迷的事主，跳上一輛的士絕塵而去。由於正值白天，不少途人目擊斬人過程，慌忙報案求助。

救援人員趕到現場，立刻將身受重傷的事主抬上救護車送醫，沿途為其施行心外壓急救及戴上氧氣罩協助呼吸，可惜他最終返魂乏術，延至傍晚6時08分傷重死亡。

Tesla司機目擊 驚慌撞欄 現場所見，兇案現場的路面遺有大攤鮮血，旁邊一學校的圍欄亦血漬斑斑，路旁則留下一對懷疑屬於事主的拖鞋。另外，案發時有一名Tesla司機駕車駛經上址，恰巧目擊行兇場面，驚慌之下失控剷壆撞欄，幸好並無受傷。

執法部門派員到附近一帶搜索兇器，並即時展開「捷進行動」，於各個主要交通幹道設置路障，追查涉案的士之下落。當晚稍後時分，警員據報於觀塘區發現該輛涉案的士，尾隨至將軍澳隧道公路往將軍澳方向落斜、近寶康公園對開將之截停。當時，車內有3名女乘客，警員經調查後，相信她們與本案無關，懷疑兩名刀手早已落車逃遁。

兇徒年約20歲 當街犯案 消息指，譚男無業，有黑社會背景。執法部門將案件列作「謀殺」，正追緝兩名年約20歲，案發時身穿黑色外套，戴帽及手套的男子歸案，他們的犯案動機仍待調查。