跨部門商場屋苑行動 拘4清潔工頭12黑工

受僱多為越南籍 7人持有行街紙 入境事務處全力保障本地工人飯碗，昨日聯同執法部門主動出擊，針對僱用非法勞工擔任清潔工的情況，在將軍澳及大埔區的屋苑及商場進行突擊搜查，並於垃圾站等工作地點，成功拘捕12名懷疑黑工及4名僱用他們的工頭。據悉，被捕黑工主要為越南籍，部分人持「行街紙」，並以300至500元日薪受聘。執法部門會繼續調查聘用他們的公司，有機會拘捕更多涉案人士。

執法部門及入境處人員根據情報分析，得悉有人在屋苑及商用場所僱用黑工從事清潔工作，遂於昨日清晨展開聯合執法行動，兩部門派出逾80名人員，突擊搜查將軍澳及大埔區內多個場所，並在不同屋苑和商場的清潔工作地點，包括清潔站、垃圾站及員工休息室等，拘捕合計12男4女（27至66歲），分別涉嫌「非法接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「管有偽造身份證」及「僱用非法勞工」。

日薪300至500元 被捕人士包括12名非法勞工，他們分別為7名持「行街紙」留港的非華裔人士、3名非法入境的非華裔人士、一名持護照以遊客身份入境的非華裔人士及一名持雙程證的內地人，當中非華裔人士以越南籍為主，部分人的免遣反聲請已被拒；另有3男一女被捕人士為本地工頭，據知分別屬於兩間清潔公司，他們透過舊員工介紹等途徑招聘被捕非法勞工，並以日薪300至500元安排他們在不同公共屋邨或屋苑商場工作。

行動中，人員檢取一批證物，包括偽造的身份證、身份證副本、工作制服、工作紀錄文件及清潔用具等。被捕男女已被扣留調查，部分人稍後會交由入境處跟進。執法部門將會繼續追查案件，並向聘請有關黑工的公司作出跟進調查，不排除有更多人被捕。執法部門同時提醒僱主，聘用僱員時需小心核實對方為可合法受聘人士，除了檢查證件外，亦應作出合適查問。