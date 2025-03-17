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電線短路 雜貨店閉門失火

消防員拖喉入店舖救火。（梁國雄攝） 消防員拖喉入店舖救火。（梁國雄攝）
消防員拖喉入店舖救火。（梁國雄攝）
【本報訊】昨日凌晨1時許，油麻地新填地街13號地下一間尼泊爾雜貨店內有濃煙冒出，途人發現後報案求助。消防到場撬開鐵閘，並拖喉進入店內射水撲救，迅即將火救熄，經調查後懷疑店內有電線短路引起火警，事件並無可疑。雜貨店負責人接獲通知，其後與友人到場跟進善後。事件中毋須疏散，亦幸無人受傷。
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