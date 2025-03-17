冒校長扮同事 電騙黨呃12人52萬

【本報訊】執法部門根據線報，發現一個自去年11月開始運作的詐騙集團，招聘一些非華裔人士開設傀儡戶口及登記電話卡，並以假冒身份進行電話騙案。經過深入調查後，警員在上周五（14日）及前日展開行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」拘捕3男3女（23至44歲），包括3名外籍女傭、兩名本地男子及一名非華裔男子。被捕人士已獲准保釋候查，須於4月中旬報到。

調查人員表示，涉案集團會假扮受害人的同事，聲稱急需現金協助，誘使對方將金錢匯入指定銀行戶口，再在短時間內轉走。其中4宗個案中，騙徒假扮學校校長或教職員致電學校，透過校務處要求校工回電，並以發生意外、需要現金周轉等藉口，向校工騙取錢財。

拘6男女 半數持傀儡戶口 截至今年3月為止，執法部門確認至少有12人受害，損失金額由5,000至13萬元不等，總金額約52萬元。其中受騙金額最多的是一名大廈管理員，他懷疑被假扮管理公司高層的騙徒蒙騙，招致損失。

根據調查，被捕人士中有兩人相信負責取款，一人是中間人，其餘3人則為傀儡戶口持有人。人員解釋，中間人負責將銀行卡交予同黨，令他們可以現金方式提取騙款；傀儡戶口持有人借出戶口予集團收取騙款；涉案電話卡登記人則將身份借給集團，用作登記電話卡作案。

行動中，人員在被捕人士身上及他們的處所內，檢獲大量與案有關的證物，包括銀行卡、多部手機、電話卡及銀行文件等。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。