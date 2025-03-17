掟彎遇污水跣胎炒 騎警翻車受傷𤓓爆

警察電單車意外沒了完 月內第4宗需送院 警隊車輛又發生車禍！昨日上午，一名警員在尖沙咀駕駛警察電單車，正擬由梳士巴利道掟彎轉入九龍公園徑時，懷疑因路面污水引致跣胎，警員人仰車翻受傷，狼狽向上峰求援，繼而清醒被送院治理。涉事電單車車身刮花，事後需要安排檢查，確認有無維修需要；人員亦灑上木糠清理路面，以防有其他駕駛者「中招」。連同今次車禍，過去約一個月已有4輛警察電單車遇上事故，出事頻率極高。

昨晨約8時21分，一輛警察電單車沿尖沙咀梳士巴利道行駛，至近九龍公園徑交界右轉時，懷疑跣胎自炒，失控翻側在地，警員人車分離受傷，自行通知上峰要求支援。救援人員其後奉召到場，初步檢查該名32歲警員的傷勢後，再交由救護車送院治理，而涉事電單車則由其他警員駛走，以檢查是否需要維修。據悉，當時路面疑有污水，導致電單車跣胎刮花，其他警員及後在路面鋪上木糠進行清理。

駕駛態度訓練受質疑 涉及警車的交通意外頻生，反映警員駕駛態度、訓練，以至警車維修保養等問題叢生。連同今次事件，過去近一個月，本港至少發生4宗涉及警察電單車的交通事故，情況令人關注。本月4日下午時分，一輛警察電單車沿旺角染布房街東行駛至近白布街時，懷疑收掣不及，追撞前面一輛的士車尾，警員其後墮地受傷，由救護車送往廣華醫院治理。

2月24日晚上近10時，一輛警察電單車沿西區城西道行駛，途經堅彌地城新海旁附近，疑因路面有積水跣胎失控，警員倒地右腳受傷，被送往瑪麗醫院治理。同月14日早上9時許，一輛警察電單車沿九龍灣啟成街行駛，至近機電工程署總部大樓對開時失控自炒翻側。涉事警員由救護車送院治理。