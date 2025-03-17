女性發展角色轉變 鼓勵追求內在美

【本報訊】有機構舉行研討會探討教育在女性發展中的角色轉變，以及香港社會對整全的美觀念上的變化，深入探討可持續時尚、自我認同及內在美和心靈健康等主題，激發為年輕一代賦能的實際行動。

有與會者鼓勵年輕女性超越表面的審美標準，強調以批判思考和強烈的自我意識來平衡外部影響的重要性。

分享負責任時尚消費 研討會分別探討美的重要層面，有與會者探討了以時尚作為重新定義美的重要媒介，鼓勵年輕女性超越表面的審美標準，而知名學者和業界人士分享了關於負責任時尚消費的見解，啟發參與者作出符合可持續發展及自我表達的明智選擇。

專家亦為年輕女性提供了培養良好的自尊及心靈健康的策略，強調以批判思考和強烈的自我意識來平衡外部影響的重要性。

瑪利諾修院學校基金有限公司主席鍾郝儀稱，研討會重新定義美、賦能女性及建設更可持續和更共融的未來奠下了持續對話和行動的基礎，希望構建支持年輕一代的生態圈，激勵他們以自信、目標和韌性擁抱自己的獨特旅程。