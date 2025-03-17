全運會跨境項目 科技確保健兒不離賽道

【本報訊】粵港澳三地將聯合舉行第15屆全運會及殘特奧會，該大型體育運動會將於今年底舉行。當中，香港將承辦8個全運會及4個殘特奧會項目，另外亦會與內地及澳門合辦兩個項目，包括公路單車和馬拉松。全運會統籌辦公室主任楊德強指，跨境項目有不少挑戰，與兩地作協調及配合科技，確保運動員不會離開賽道，又指三地協辦項目可加強大灣區體育交流合作。

楊德強昨出席一個電台節目時表示，跨境項目有不少挑戰，例如封路安排、關口要做臨時管控等。早前與內地和澳門就兩個跨境項目舉行測試賽，整體順利完成，之後亦有與珠海和深圳當局檢討安排，認為部分環節的銜接可做得更好，例如公路單車項目有車手大幅落後，但電視及航拍機等都集中在前列車手，認為正進行賽事時應加強照顧落後的運動員。

港區保齡球賽接受報名 另外，楊指除一般比賽項目，全運會有23個群眾項目，例如籃球、羽毛球、乒乓、空手道等，當中有4個展示類項目，如舞龍舞獅、太極等，其中香港會主辦保齡球項目，現時正接受市民報名，下月初做香港區選拔賽，如出線可出席8月份在啟德體育園區的決賽周賽事；而其他項目，同樣會舉行港區選拔賽。

至於今次全運會香港賽區的義工招募，至今共收到3萬多個報名，當局揀選了1.7萬人做培訓，相信屆時會有至少1.5萬名義工，參與1月及12月的全運會及殘特奧會義工服務。他預計，賽事期間會有2,500名運動員及1,000多名代表團成員來港，加上旅客，相信屆時本港將會相當熱鬧。至於門票銷售安排方面當局仍在商議中，他指票價不會高昂。