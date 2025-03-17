逾3200人啟德飛步跑 倡擴闊賽道

【本報訊】啟德體育園啟用後昨日舉辦首個跑步賽「啟德飛步跑」，吸引超過3,200人參與，大會更精心設計獨特路線，跑手可享受跑步之餘亦能飽覽園區內景觀。有跑手表示，天氣涼快有利發揮，但路線雙向跑，導致跑道較窄，初時人群未分散時會「塞車」，建議往後擴闊賽道。

賽道設上下坡多彎路段 「啟德飛步跑」有3公里及5公里路線，由青年運動場作為起點，是次賽事設計具有一定的挑戰性，有別於一般平路賽跑，啟德飛步跑的賽道包括上下坡及多彎路段，均需考驗跑手的核心肌群運用和跑步技巧。

啟德體育園表示，路線是大會精心設計，可以途經體育園重要設施。園方亦鼓勵市民跑步，歡迎登記成為會員並預約時段，而且園內有不少公眾地方，市民可以自行選擇快跑或慢跑路線。

以「消防長跑隊」參賽的前渣打馬拉松本地冠軍徐志堅以16分17秒的成績，奪得5公里精英組別（男子30至39歲）冠軍。

他又形容今次是第一次在啟德體育園跑步，環境舒適及有富新鮮感，賽道設計亦具挑戰性，特別是有段落完斜再上斜，要維持穩定節奏並不容易。而5公里精英組女子（30至39歲）冠軍由姚康麗以19分51秒奪得。