功夫茶：醫療改革淪紙上文章 父誓揪天瑜死因真相

功夫茶助伸冤 靈位前放玫瑰圓愛女遺願 罹患橫紋肌肉瘤的小天瑜，2020年在瑪麗醫院接受手術懷疑遇上醫療事故，慘成植物人，並於去年3月離世，終年8歲。最近天瑜父親周先生要求執法部門交代案件細節以及調查資料卻遭拒，並表明若執法部門不調查，會考慮提出私人檢控及投訴申訴專員公署。周父接受《功夫茶》專訪時指，事件發生至今一直感到投訴無門，批評政府無力亦無心監管醫管局，質疑醫管局改革只是紙上文章。而去年癌症復發的他只盼有生之年為女兒找到真相，也透露今年1月才為她找到骨灰位，並擺放玫瑰花在靈位前，圓她遺願。

對於事件的最新進度，周父引述執法部門指，因事件稍後可能召開死因裁判法庭，現時不方便透露太多資料。

延遲輸血 院方欠解釋 惟他認為正因要召開死因庭，現時更應弄清真相，醫療紀錄可以證明醫生有沒有犯錯，是最直接的證據。若這些證據本身存疑，應該事前加以釐清，因不僅影響死因庭，還可能影響之後醫委會的裁決，以至刑事檢控方面，全都建基於醫療紀錄的證據，「若這證據本身有問題，之後所有的調查也會骨牌式出錯，所以更應該在這時候弄清楚！」

周重提涉及離世女兒的醫療事件，包括為何會有兩份不同的醫療紀錄，以至醫院更改了部分資料及數據，起初聽完醫院解釋後沒作進一步追究，但後來發現更多真相，涉及很多醫護人員臨床的錯誤，例如延遲輸血，搶救過程中用了多餘的水分等，但一直以來院方也不肯正面解釋。

醫醫相衞 證據漸流失 他又批評現時整個制度，是先天性地過度保護醫護人員，制度就是只要得到部門主管同意，便可以更改紀錄。但他的看法恰恰相反，既然這麼多證據證明，院方是有做過的話，不能單憑一句「記錯」，或「當時太忙」便加以更改。他形容下屬說甚麼就簽名了事，導致發生如此荒謬的錯誤，至今完全沒有交代。

小天瑜走了已經一年，若要決定是否召開死因庭，可能要再等一年才有結果，距離天瑜出事的2020年，事隔6至7年，屆時證據或已流失，涉事醫生或已移民或退休，無法追查，「若此事草草結案，香港還如何宣稱是法治之都？」

天瑜離世後，周父不但繼續追求真相而飽受煎熬，去年亦得悉身體再次出現問題，是癌症復發並開始惡化，情況不太樂觀。他亦稱，更希望在有生之年，盡力為天瑜取回公道，「很多人問我是甚麼令我堅持到今時今日，為何仍不放棄？」周直言女兒在這件事後受了很多苦，在床上躺了4年，家人不知道她有沒有意識，是否聽到家人說話，本來小朋友童年是開心的，但因為一些人的犯錯就受了這麼多年的苦。

周強調，最重要的是女兒離世時在她身上找不到癌細胞，也代表她並不是因為癌症去世，會否意味着若不是出了這次意外，她是可以康復的，這真的令人很不甘心。他雖然至今仍求助無門，但也答謝傳媒多次協助，尤其《東方日報》多次訪問，冀透過傳媒不斷報道，讓廣大市民繼續關心事件，否則事件只會石沉大海。

最後談到女兒的遺願，周指曾想將部分骨灰帶到動物園，以完成她的心願。然而，天瑜火化後一直未能領到骨灰位，暫時放在長生店，故至今也沒有實行該計劃。直至今年1月才安排到骨灰位，因此完成不了她的遺願。

不過，周說在女兒的靈位前放了玫瑰花。他解釋，送玫瑰花予女兒，背後原因是天瑜生前很喜歡看公主的卡通，其中一套她很喜歡的女主角與爸爸感情很好，有一天爸爸出差公幹問女兒想要甚麼禮物，女兒說只要玫瑰花好了，不想他浪費金錢，當時天瑜看到這情節時，常嚷着要他送玫瑰花，所以在天瑜靈位前放玫瑰花，算是圓了她的心願。