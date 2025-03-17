科大主導研發機械人 輔助探月採樣

【本報訊】政府在InnoHK創新香港研發平台下成立香港太空機械人與能源中心，由香港科技大學主導，聯合多所本地和內地大學，以及航天機構等，研發一款多功能月面作業機械人，參與國家的嫦娥八號探月任務。該機械人配備雙機械臂，用以布置和安裝儀器、採集月面樣品等。嫦娥八號探測器着陸後，機械人要把其他探測儀器或傳感器拿下來，走到需要布置的位置。機械人可實時感知月球的地形地貌，規劃及優化行走路徑。

自主改變姿勢 提供無線充電 由於要應付月面的極端溫度、缺乏衞星導航系統等狀態，香港科技大學太空科學與技術研究院院長于宏宇表示，團隊因應月面的低重力和惡劣環境，開發相應的軟件，保證機械人在操作過程中，可根據當時環境的變化，自主改變姿勢和操作功能。機械人的另一特點是能以移動充電站的形式，為其他月面設備充電。于提到，整個國際月球科研站裏有幾個機械人、幾個儀器要協同動作，需要一定能源供給。機械人有太陽能電池，可提供無線充電的功能。

為完成這項國際合作機械人任務，政府在InnoHK創新香港研發平台下成立香港太空機械人與能源中心，創新科技署初步預計，中心將為約20名博士生提供培訓，並聘請超過70名相關領域的研究人員。中心將建立本地航天技術的基礎能力，實現「從概念、研製、生產、測試再到系統」的前沿創新。

創新科技及工業局局長孫東表示，香港基礎科研方面根基深厚，政府支持本地大學和科研機構進行與航天科技有關的研究。中心將推動尖端技術在航天領域的轉化應用，提升香港在航天科技領域的國際競爭力，並推動香港向國際創新科技中心邁進。