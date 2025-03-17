數碼港將辦招聘會 覓2000創科人才

【本報訊】本港缺乏創科人才。財金官員指不少已在港落戶或打算擴展業務的科企，也希望增聘人手。科技園公司上月舉辦了主題招聘會，有150多家從事人工智能（AI）的園區公司參與，提供超過1,000個創科職位，涵蓋軟件開發、數據分析和大模型算法等領域，數碼港亦在本周五（21日）一連兩日舉行聚焦人工智能的招聘博覽，580多家企業及機構將提供逾2,000個職位，當中約60%與人工智能相關。

財金官員昨在網誌中重申，新一份的《財政預算案》提出邀請在港的大型科技企業，為校園編程和人工智能學習等科技教育提供指導和實踐場景，亦邀請港投公司、科技園公司及數碼港統籌合作夥伴和初創科企，到校展示產品或讓安排學生到公司參觀，以激發年輕人對創新探索的好奇心、燃點夢想，培養他們成為未來創新科技的領航者。

對於如何推動，該官員指指港投公司今年將舉辦「國際人工智能青年科學家論壇」，匯聚行業的高端人才，促進人工智能的技術交流和產業化發展，包括開源Open Source技術。當中，RISC-V開源晶片的設計和應用，是策略性布局未來發展的重要一環。

晶片高峰論壇邀中學生參與 該官員續稱，港投公司本周五會公布與一家聚焦RISC-V技術的科技企業展開戰略合作，加速在香港相關產業落地和人才培育，亦會與該策略夥伴企業舉辦首屆「香港RISC-V發展高峰論壇」，屆時亦會邀請中學生參與，讓他們了解晶片行業的發展進程和最新動態。