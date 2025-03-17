深水埗文青市集 逾30攤賣本土貨

【本報訊】深水埗民政事務處昨日舉行「尋‧埗 文青市集」，設有30多個以本地設計為主題的文青市集攤位，包括布藝、皮革、本地原創之貨品；另外亦與通州街天橋底旁邊的「深水埗新布藝市場」（棚仔）連成一線，增設期間限定打卡位，參加者可進入地道場景拍照留念。著名時裝設計師Karen Chan則以經典漫畫《老夫子》為靈感，創造出充滿新時代想像的時裝系列，並且在棚仔供市民打卡留念。

可領驚喜盲盒 藏禮品卡 是次活動範圍化身成為深水埗不同「街道」，與多間地區特色商戶及老字號聯乘「深水埗迷你Citywalk」體驗之旅，讓市民充分感受深水埗地道特色，振興該區經濟。主場地活動現場則送上驚喜「尋埗盲盒」，參加者即場隨機領取盲盒，盒內藏有精選搜羅的禮品換領卡，可即日前往店舖免費換領。

另外，香港知專設計學院（HKDI）精心策劃工作坊，與市民分享以牛仔布製作工藝品及設計的成果。此外，由羅氏針織創作本地特色圖案展覽，設計師與針織匠人仔細研究香港最地道之花紋圖案，例如鐵閘、階磚等，再以不同的毛線和編織方式，勾畫本地設計特色及細節。